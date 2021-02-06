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İbrahim Yıldız: Golcü kalitesi

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Golcü kalitesi

Karşılaşma öncesi Fatih Terim’in tecrübesinin önemli olduğunu yazmıştık. Karşılaşmada bunu bir kez daha gördük. Galatasaray, Kadıköy’de ikinci galibiyetini de aldı. Önce beraberliği düşünen Sarı-Kırmızılı takım yeni transfer Mustafa’nın attığı güzel golle 3 puan almayı başardı.

Bu sonuçla şampiyonluğa oynayan her iki takımın puanları eşitlendi. Derbiyi kazanan Galatasaray’da en dikkat çeken orta sahanın başarılı performansıydı. Yeni transfer Mısırlı oyuncu Mustafa’nın iyi bir golcü olduğunu da gördük. Bir kez çok güçlü. Hava toplarına iyi sıçrıyor. Toplara sert vuruyor. Galatasaray ara transferde önemli bir nokta atış yapmış. Bir başka isim ise Onyekuru’ydu. Oynadığı maçlarda dikkat çeken, goller atan Onyekuru bu maçta sahada yoktu. Beklenilen performansı gösteremedi. Bunun nedeni karşısında oynayan Nazım’dı. Fatih Terim oyundan çıkarmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray iyi futbol oynadı. Daha üstündü. Gol sonrası sahasına kapanarak galibiyeti korumayı yeğledi. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe geniş alanda topla daha fazla buluşmasına rağmen üretime dönüştüremedi.

Galatasaray’da Donk, Taylan ve Mustafa arkadaşlarına göre daha iyi oynayan oyuncular olarak öne çıktılar. Muslera için bir şey söylemeye gerek yok. Zaten her maç aynı performansı sergiliyor. Samatta’nın kafa şutunu çelmesi galibiyeti getiren en önemli andı diyebiliriz.

Galatasaray bu galibiyetle üzerinde ki baskıyı attı. Güçlenen kadrosu ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

FENERBAHÇE FORVETİ NEREDE?

Sarı–Lacivertliler Pelkas ve Gustavo’nun eksikliğini fazlasıyla hissetti. İkinci yarı topla fazlaca buluştular. İyi paslar yaptılar. Ancak rakip ceza alanı içerisinde etkisizdiler. Uzaktan atılan şutlarla gol aradılar. Ozan ve Sosa’nın şutlarını aynı güzellikle çıkaran Muslera oldu.

Karşılaşmanın hemen başında Samatta’nın kaçırdığı pozisyon ise oldukça acemiceydi.

Fenerbahçe’de en dikkat çeken oyuncu sağ bek Nazım oldu. Karşısında çok formda olan Onyekuru’ya adım attırmadı. Hatta oyundan erken çıkmasına neden oldu. Bu hatta oynayan Saracchi, Arda ve sonra oyuna giren Babel başarılı olamadı. Bu anlam da Nazım, sahanın en iyi oyunucusuydu. Savunmada olduğu kadar, ataklarda da öne çıktı. Çok çalıştı. Mücadeleyi hiç bırakmadı.

Sarı-Lacivertlilerde direnen oyuncular da vardı. Serdar,Ozan ve Sosa oyunu son ana kadar iyi götürdüler. Kaleci Altay’da Onyekuru’nun yakından bir şutuna izin vermeyerek görevini yaptı.

Fenerbahçe’nin asıl sorununa gelince; forvette yer alan Samatta, Valencia, Cisse, Sinan kelimenin tam anlamıyla çok kötüydüler. Hepsini toplasanız bir ideal golcü çıkarmak mümkün olmaz.

Erol Bulut’u anlamak gerçekten zor. Son haftalar da gol atan Thiam’a neden şans vermedi? Anlamak mümkün değil. Uzun süredir sakat olduğu için oynamayan Sinan’ı niye oynattı? Adı geçen tüm oyuncular neredeyse rüzgardan düşecekler. Donk’a dokunan her oyuncu kendini yerde buldu. Bu kadar güçsüz oyuncu olur mu? 23 maç oynanmış hala takımın santraforu belli değil. Erol Hoca, bu sorunu bir an önce çözmeli. Bir de bir oyun planı, oturmuş bir oyun henüz göremedik. Duygusallığı bir kenarı bırakıp gerçekleri görmek zorunda. Artık deneme yanılma zamanı geride kaldı.

Bir cümle de Mesut Özil’den söz etmek gerekirse, çok teknik, üstün yetenekli bir oyuncu olduğu ortada. Pas oyununu çok iyi yapıyor. Oyuna girdikten sonra Sosa’nın performansının arttığını da gördük. Uzun süredir oynamadığı için maç eksiği var. Bir iki hafta sonra gerçek Mesut’u izleyeceğiz. Fenerbahçe ve futbolumuza renk katacağı bir gerçek. Ülkemize gelmesi büyük kazanç.

CÜNEYT ÇAKIR VASATTI

Karşılaşmanın kötülerinden birisi de hakem Cüneyt Çakır’dı. Oyun çok fazla durdu. Toplam 45 faulün olması bunun en somut göstergesi. Cüneyt Çakır, vermediği penaltı ve göstermediği kartlarla eleştirilerin hedefi oldu. Taraflar, Serdar’ın Donk’a yaptığı hareketi ve Donk’un Cisse’yi düşürmesini penaltı olarak nitelendirdiler. Ayrıca Arda’nın sarı kart görmemesi de eleştirildi. Avantaj kuralını hiç uygulamayan, sert hareketlere kayıtsız kalan Cüneyt Çakır, Fenerbahçe’nin attığı gole VAR’la birlikte “hayır” dedi. Sarı-Lacivertliler ofsayt çizgisinin hatalı olduğunu öne sürdüler. Tartışılıyor. Güzel bir gol heba oldu. Başkan Ali Koç, “ Gri kararlar bizim aleyhimize oldu” diyerek maçla ilgili hoşnutsuzluğunu söylerken hakem yönetimini işaret etti.

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