Kasımpaşa- Akhisarspor maçına gelenler gole doydu. Futbolseverlerin İstanbul’un göbeğindeki stada gelip Kasımpaşa maçlarını izlemesi gerekiyor. Futbol adına tüm güzelliğin yaşandığı karşılaşmayı görmeyenler çok şey kaçırıyorlar…
Yağmur gibi gelen goller, birbirinden güzel pozisyonlar, futbol adına yapılması gereken her hareketi izleyenler gerçekten çok şanslıydı…
Yalnız goller değil, ortaya konulan mücadele bir futbol maçında olması gereken, özlenen, kelimenin tam anlamıyla futbola doyuran 90 dakika oldukça keyifliydi…
Güzel bir maç oynandı. Her iki takımda gol atmak için açık futbol ortaya koydu. Topun oyunda kaldığı süre yüksekti. Futbolcular, zaman yitirmeksizin rakip kale önünde pozisyon bulmaya çalıştılar…
Takımların teknik direktörleri, sahaya sürdükleri oyuncularından “önce iyi futbol oynayın” beklentisi içerisindeydiler…
Bu taktik ve isteğe futbolcuların iyi niyeti ve mücadele gücü eklenince keyifli bir futbol ortaya çıktı…
Bugüne kadar izlediğimiz Kasımpaşa, bir maçta bu kadar çok gol atmamıştı. Üstelik gol yemeden maçı bitirdi…
DENİZLİ FARKI OYUNA YANSIDI
Mustafa Denizli göreve geldikten sonra iki maçını da arka arkaya kazanmış oldu. Futbolcuların özgüveni zaten yüksek. Denizli bu oyuncu grubuna daha fazla özgürlük alanı tanıyınca skor beklenmeyen şekilde farklı oldu…
Karşılaşmanın ilk yarısına bakıldığında, sonucun böylesine farklı olacağını tahmin etmek zordu gerçekten. Karşılıklı iki pozisyon vardı. Kaleciler iyi refleks göstererek gole izin vermediler. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen temposuz bir 45 dakika izledik.
Gol pozisyonlarının olmamasının en önemli nedeni; Akhisar savunmada daha dikkatliydi. Özellikle Diagne ve Trezeguet yakın markaja alındılar. Hatta adım adım takip edildiler. Mustafa Yumlu ve Aykut savunma anlamında doğru işler yaptılar. Kenarlar çalışmayınca, Kasımpaşa pozisyon bulmakta, rakip arkasına sarkmakta sorun yaşadı…
Karşılaşmanın ikinci yarısı bambaşka bir tempo ve görsellikte geçti. 56. dakikada Trezeguet’in golü farkın habercisi oldu. Bu golden önce Diagne’ye yapılan hareket penaltıydı. Gol atılmasa penaltı verilecekti…
Ardından Tarkan, Diagne (2) ve Edouk’un attığı golleri görünce “böyle maç her zaman izlenmez” demek doğru olur…
KASIMPAŞA’YA BOŞ ALAN BIRAKILMAZ
İlk golden sonra savunma disiplinini kaybeden Akhisar, daha açık ve ofans bir oyun oynamak istedi. Bu taktik tam da Kasımpaşa’nın istediği bir oyun şekliydi. İleride oynayan hızlı adamları, her aldıkları topla tehlikeli oldular, eksik yakaladıkları savunmayı rahat geçerek skor elde ettiler…
Şurası bir gerçek ki, Diagne ve Trezeguet gibi iki gol koklayan oyuncuya sahip olmak büyük avantaj. Hızlı ve güçlüler. Gol vuruşları oldukça iyi. Boş bırakıldıklarında her takım için büyük tehlike oluyorlar.
Akhisar, 21 dakikada da 5 gol yerken bu oyuncuları boş bırakmanın faturasını ödedi. Aslında Kasımpaşa, çok topla oynamadan hızlı kontra toplarla rakip alana gitmesini iyi biliyor. Pas hatası yapmadıklarında ise sonuç alıyorlar…
HAKEM VE VAR KARARLARI
Maçın sonucu 5-0 Kasımpaşa lehine olsa da, hakem Suat Arslanboğa’dan söz etmek gerekiyor. Diagne’nin sayılmayan golünde, Mustafa Yumlu’ya faul düdüğü çaldı. Oysa, Mustafa bu pozisyonda kendini yere atarak hakemi yanılttı…
Yine Diagne’ye gösterilen sarı kart yanlıştı. Pavelka'ya yapılan hareket aynı tür bir eylem ve daha sertti. O pozisyonda sarı kartı unuttu hakem Suat Arslanboğa…
İki kez VAR (video yardımcı hakem) kararına başvuruldu karşılaşmada. Edouk’un attığı gol de ofsayt kararı doğruydu. Ancak, Diagne’nin golünü resmen yedi VAR…
Kasımpaşa’nın ikinci yarı rakibini ezip geçtiği karşılaşmadan sonra gol sayısını 22’ye çıkarması, Süper Lig’in en golcü takımı olduğunu da gösterdi. Golcü Diagne de 10 golle gol krallığında şimdiden en iddialı oyuncu oldu…
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