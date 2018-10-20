Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Akhisarspor'u 5-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, karşılaşmada yakaladıkları pozisyonların yüzde 70-80'ini golle sonuçlandırarak galip geldiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Mustafa Denizli, "Evimizdeki ikinci maçı düşündüğümüz şekilde bitirdik. İyi futbol ve galibiyet var. İlk yarı tempo düşüktü. İlk golden sonra bize güven ve rahatlık geldi. Girdiğimiz pozisyonların yüzde 70-80'ini gole çevirdik. Bu, son derece önemli." dedi.

Üst sıralardaki yerlerini korumak için kazanmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Gelecek maçlarda da aynı görüntüyü sürdürmek istiyoruz. Uzun bir yolculuk ve zorlu rakipler var. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Milli takımlarda bulunan lacivert-beyazlı 6 oyuncunun Akhisarspor maçına 2 gün hazırlanabildiğini aktaran Denizli, "Milli takım arası sıkıntılıydı. Düşük tempoda çalıştık. Ancak onlardan beklediğim tüm verimi aldım. Tek temennim, sakatlıksız dönmeleriydi. İşimiz Kasımpaşa camiasını mutlu etmek. Güzel bir atmosfer oluşturuyoruz. Umarım her geçen hafta taraftar sayımızı da artırırız." değerlendirmesinde bulundu.

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