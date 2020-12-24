İbrahim Yıldız: Kazanan takım sevinmesin mi?

Çok zor bir maçı kazanan Fenerbahçe üzerindeki baskıdan kurtuldu.

Son maçlarda alınan yenilgiler üstüne kötü futbol eleştirileri artmıştı.

Hatta teknik direktör değişikliği bile bekleniyordu.

Bazı oyuncuların kadro dışı kalacağı gibi takım içerisinde gruplaşmalar olduğu iddiası son haftanın en çok konuşulan konularıydı.

Bizde birçok karşılaşmada mücadelenin yetersizliğini bu nedenle Fenerbahçe taraftarının beklentisinden uzak bir oyun oynandığını dile getirmiştik.

Başakşehir karşılaşması bu anlamda büyük önem taşıyordu. Şampiyonluk yarışını etkilemese de büyük diyebileceğimiz bir motivasyon kırılmasına neden olacaktı.

Bu nedenle kazanılan 3 puan sarı lacivertlileri mutluluğun ötesine taşıdı.

Kazanılan maçın coşkusu bir yana hakem hataları fazlaca öne çıktı.

Nedeni gösterilen kırmızı kartlardı.

Sezon başından bu yana hakem hataları çokça dile getirildi. Kararlarda bir standart olmayışı en çok üzerinde durulan sorundu. Bu nedenle canı yanan, feryat eder hale geldi.

Fenerbahçe- Başakşehir karşılaşması özelinde baktığımızda, özellikle yorumcuların da bir standart tutturamadığını görüyoruz.

Hatta çoğu eski futbolcu olan yorumcuların taraftar gibi davrandığını ve öyle konuştuklarını dinleyince işin çığırından çıktığını anlıyoruz.

Oysa işin özüne bakıp, sorunun çözümü için akıl yürütmenin daha doğru olacağı bilincinde olmak zorundayız.

Bunun birinci nedeni topluma sağlıklı bilgi vermek. İkincisi ise toplumsal barışı zedelememek.

Yoksa, her maça göre ya da tuttuğumuz takıma uygun tutum takınırsak inandırıcılığımız kalmaz.

Elbette yanlışları söyleyeceğiz.

Ancak bırakın da kazanan takım sevincini yaşasın.

Fenerbahçe ya da bir başkası galibiyetin tadını çıkarsın ki, gelecek maçların hatta uzun lig serüvenin bir anlamı olsun.

Fenerbahçe tüm eleştirilere karşın 3 puanı cebine koydu. 26 puanla 'şampiyonluk yarışının adayıyım' mesajı vermeye devam ediyor.

İlk yarı Başakşehir kaçırdıklarını atsaydı maç farklı biterdi diyenler olabilir.

Hatta iki kırmızı kart olmasaydı skor böyle olmazdı şeklinde niyet okuyanlar da var.

Ancak Fenerbahçe 2-1 öndeyken kırmızı kartlar çıkarıldı. Üstelik Fenerbahçe, Başakşehir'i şampiyon olduğu sezon dahil yenmeyi başaran sayılı takımlardan birisi.

Kaldı ki, sarı lacivertliler çok önemli 5 oyuncudan yoksundu. Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan ve Perotti sakattılar.

Bunu göz önüne alıp değerlendirme yaparsak daha gerçekçi olur.

Elbette savunma sorunu var. Defans oyuncuları, özellikle stoperler rakip forvetlere uzak oynuyorlar.

Orta saha çok üretken değil. Caner olmazsa kaleye gitmek zor. Ademi bu takıma yakışmıyor.

Bunun gibi çok şey söylemek mümkün.

Ancak uzun lig maratonu için şimdiden niyet okumak yersiz. İdeal kadro sahaya çıksın o zaman ne oynuyorlar, nasıl bir taktikleri var görüp değerlendirebiliriz.

Biraz sabır her şeyin ilacı olabilir.