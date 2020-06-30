Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bu hafta zorlu bir süreç bekliyor.

Başkan Özdemir bugün öğleden sonra 2'inci ve 3'üncü Lig Kulüpler Derneği yetkilileri ile görüşecek.

Yarın da Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek.

Dernek başkanı Volkan Can bugün yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu, Başkan Özdemir'e konuyu detaylı anlatacaklarını söyledi.

Başkan Can'ın talebi 'lig maçlarını oynatmayın' şeklinde olacak.

Bilindiği gibi Futbol Federasyonu geçen hafta yaptığı toplantıda 2'inci ve 3'üncü Liglerin 18 Temmuz'da oynatılması kararını almıştı.

Ancak 89 kulüp adına yapılan açıklamada, bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi istendi.

Bunun gerekçeleri de madde madde sıralandı. Dernek başkanı Volkan Can'ın da vurguladığı gibi, en önemli sorun insan sağlığıydı.

Maçların saat 16.00'da oynanacak olması sıcak hava nedeniyle ciddi sorun yaratacak.

Bir başka sorun ise sahaların çoğunluğunun sentetik çim olması. Ayrıca, gece maçı oynamak da fiziki koşullar nedeniyle mümkün değil.

En önemlisi ise, koronavirüs nedeniyle uyulması gereken koşulları sağlamak mümkün değil.

Seyahatlere iki otobüsle gitmek, otellerde tek kişilik odalarda kalmak ve her hafta test yaptırmak alt liglerdeki takımlar için oldukça zor.

Bir başka sorun ise transfer dönemi içerisinde maç oynamak futbolcuları olumsuz yönde etkileyecek.

Yeni sezon için yeterli sürenin olmayışı da söz konusu.

Tüm bu gerekçeleri öne süren kulüpler, bugün Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e çok net olarak "biz oynamak istemiyoruz" diyecekler.

YENİ SEZON KARARI

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i yarın da başka önemli bir toplantı bekliyor.

Kulüpler Birliği, federasyonun 15 Ağustos'ta ligleri başlatma isteğine karşı çıkıyor.

Eylül sonu oynanmasına ilişkin talepte ısrar ediliyor.

Yayıncı kuruluş ise 30 Ağustos'ta yeni sezonun başlaması gerektiği görüşünde.

Çarşamba günü bir sonuç çıkmaz ise nihai karar için Bakanlığın devreye gireceği anlaşılıyor.