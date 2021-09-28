İbrahim Yıldız yazdı: Eşitlerin maçı değildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

İbrahim Yıldız yazdı: Eşitlerin maçı değildi

11 oyuncusundan yoksun olan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

İbrahim Yıldız yazdı: Eşitlerin maçı değildi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ikinci karşılaşmasında güçlü rakibi Ajax’a 2-0 yenildi.
Maç öncesi tabloya bakıldığında iç karartıcı bir durum vardı. Siyah-Beyazlı takım 11 oyuncusundan yoksundu. Hollanda ekibi ise tecrübesi ve gücü ile karşılaşmanın favorisiydi doğal olarak. Hatta, Beşiktaş’ın farklı yenileceğini söyleyenler olduğu gibi düşünenler de çoğunluktaydı.

Siyah-Beyazlıların zor bir süreçten geçtiği gerçek. Kadro kurmakta zorlanıyorlar. Gençlerle mücadele ettiler. Serdar ile Berkay ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynadılar. Onlar adına çok zor olsa da tecrübe kazanmaları adına da önemliydi. Hayal kurdukları işi gerçekleştirmiş oldular. İyi niyetle güzel bir mücadele ortaya koydular.

Vida, Welinton, Atiba, N’Koudou, Ghezzal, Pjanic, Larin, Montero, Teixeira, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktular. Neredeyse takımın tamamından yoksundu Beşiktaş. Bir takımın bu kadar eksik oynaması herhalde tarihte yoktur. Buna karşın genç oyuncuların verilen görevi yapmak için ortaya koydukları performans dikkat çekti.
Aslında, Beşiktaş özkaynak düzenini futbolumuza kazandıran bir takım. Ajax karşılaşmasında bir kez daha gördük. Altyapıdan yetişen oyuncuların gelecek adına ne kadar önemli olduğuna tanık olduk.

Kaleci Ersin ve Rıdvan’la başlayan gençleşme operasyonu, zorunluluktan da olsa Serdar ve Berkay’la devam ediyor. Yeni transfer Can’ı da bu gençler içerisinde unutmamak gerekir.
Sakatlıklardan dolayı formayı giyen bu çocuklar bir anlamda Sergen Yalçın’ın da elini güçlendirdi. Elinde her zaman hazır bir oyuncu grubunun olmasının farkında Sergen hoca.
Karşılaşmanın dönüm noktası Batshuayi’nin direkten dönen topu oldu. Ardından, Ajax’ın baskısını izledik. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamen Beşiktaş ceza sahası önünde oynandı. Kaleci Ersin’in yaptığı kurtarışlar takımın ayakta kalmasını sağladı.

İkinci yarı yapılan değişiklikler takıma biraz daha direnç kazandırdı. Kenan’ın attığı golün sayılmaması, hakemin yönetimini de tartışılır hale getirdi. Fransız hakemin iyi niyetli olmadığı çok net biçimde sahaya yansıdı.

Hollanda ekibi, tecrübesi bir yana oldukça diri bir takım. Sürekli oyuncu satmasına karşın alttan gelenlerle sistemi sürdürüyorlar. Bu da onların Avrupa’nın en önemli takımlardan biri olmasının en temel göstergesi.

Beşiktaş, ideal kadrosu ile sahada olsaydı oyun ve sonuç çok farklı olabilirdi. Bu nedenle İstanbul’daki maç bize daha sağlıklı bir yorum imkanı tanıyacak.

Eksik kadro bir yana, Kenan ve Batshuayi başta olmak üzere rakip alanda top tutamayış dikkat çekti. Sergen Yalçın, elindeki kadroya göre bir taktik uyguladı. Ajax, nasıl olsa bu takımı yeneriz özgüveni ile sahadaydı. Beşiktaş’ın eksik olduğunu biliyorlardı. Buna göre oynadılar.

Beşiktaş yenilse de, genç oyuncuları kazandı. Sonuç ne olursu olsun, futbolumuzun geleceği adına övüneceğimiz bir gece yaşadık…

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ajax: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Acı portakal!
SON DAKİKA | Portekiz'de gündem Pereira: Karmaşık serüven
FUTBOL Portekiz'de gündem Pereira
SON DAKİKA: Terim'e sakatlardan iyi haber!
FUTBOL Terim'e sakatlardan iyi haber!
Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika: Muhtemel 11'ler
FUTBOL Kararını verdi!
Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi
FUTBOL UEFA, soruşturmayı iptal etti!
Sergen Yalçın: "İşimiz zor"
FUTBOL "İşimiz zor"
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor!
FUTBOL Sakatlık kabusu sürüyor!
PSG'deki krizde ikinci perde! SON DAKİKA: Mbappe, Neymar ve Messi arasında...
FUTBOL Yıldızlar topluluğunda kriz!
Chelsea'de N'Golo Kante koronavirüse yakalandı
FUTBOL Kante koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi gün? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi tariht
FUTBOL Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.