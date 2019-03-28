Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu sporseverlerin yakından ilgilendiği yabancı futbolcu sayısını yeniden revize etmek için çalışıyor…



Milli Takım maçları nedeniyle liglere verilen arada gündeme gelen yabancı futbolcu sınırlaması çalışmaları tartışmaları da alevlendirdi…



Öncelikle zamanlaması yanlış diyenler çoğunluktaydı…



Bunun nedeni ise Futbol Federasyonu Yönetimi'nin seçime gidecek olması…



Kulüpler Birliği konuyla ilgili yaptığı toplantıda ortak bir karar almak yerine, sorunu çözmek için adres olarak Futbol Federasyonu’nu gösterdi…



Ardından Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, bir revizenin olacağını söyledi…



Kulüp Başkanları gibi teknik adamlar da görüşlerini açıkladılar. Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sayısının çokluğunu dile getirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her türlü sınırlamaya karşı olduğunu söyledi…

İki önemli teknik adamın konuyla ilgili farklı düşünceleri, futbolun içerisinde bulunan birçok kişinin görüşünün de yansımasıydı aslında…



SORUN YABANCI SAYISI MI?



Kulüplerin yaşadığı ekonomik kriz bir yana, yabancı transferi tam gaz devam ediyor. Başarısızlıklara karşın ne yazık ki, borçlanarak yabancı hayranlığı sürüyor. İçlerinde iyi futbolcu olanlar, yaşı gençler var mutlaka. Geçmiş yıllara göre daha seçici davranıldığı bir gerçek…



Ancak, yabancı futbolcu sayısının 14 olması ile, bazı takımlarda neredeyse Türk oyuncular hiç forma şansı bulamaz hale geldiler…



Tartışılan konu, yabancı sayısının çokluğundan çok, kulüplerin bu transferlere ayıracağı paranın hangi oranda olacağı olmalı. Bu konuda yapılması gereken en gerçekçi yöntem, kulüplerin mali gücü kadar harcama yapması. Futbol Federasyonun denetimi ile bu sorun gerçekçi bir çözüme kavuşabilir…



Asıl sorun gözden kaçıyor. Kulüplerin mali ve idari olarak yapısal değişikliğe gitmeden, altyapıya gerçekçi bir yaklaşım gösterilmeden yabancı sayısının sınırlanması ya da sınırsız olması neyi çözebilir?



Bu güne kadar verilen paraların karşılığını aldık mı? Oyuncu yetiştirerek katma değer yarattık mı? Sorularını tartışmak daha gerçekçi olmaz mı? Sorunları çözmeden, kaç oyuncu almak üzerine odaklanmak günü kurtarmaktan başka bir işe yaramaz. Sistemi doğru kurar ve işletirsek sayıların hiçbir önemi olmadığını göreceğiz şüphesiz…

BU NOKTAYA NASIL GELDİK?



Bilindiği gibi 1966 yılından 80’lere kadar 2 yabancı oyuncu oynatabiliyordu takımlar. Daha sonra 3,4,5 diye artan yabancı oyuncu oynatma kuralı 2000’li yıllarla birlikte 5+1, 6+1 şeklinde artış gösterdi. Son 13 yılda 8 kez değişen yabancı kuralı, içinde bulunduğumuz sezonda ise neredeyse sınırsız hale gelen bir uygulamaya dönüştü. 28 kişilik kadroda 14 yabancı oyuncu oynatma olanağı buldu kulüpler. Hatta, bazı takımlar maçlara 11 yabancı oyuncu ile çıkmaya başladı…

Şu anda 47 farklı ülkeden 150’nin üzerinde yabancı futbolcu sahalarda koşturuyor.

DÜNYA STARLARI DA GELDİ, OYNAMADAN GİDENLER DE



80 öncesi Yugoslav oyuncularla başlayan yabancı futbolcu transferi futbolumuza renk kattı şüphesiz. Futbolcu olarak gelip daha sonra teknik direktör olanları da gördük. Futbolu bırakıp, artist ya da şarkıcı olanları da… Fenerbahçe’den Baliç ile Gençlerbirliği’nden Geremi’nin Real Madrid’e gidişi en dikkat çeken transferler olarak tarihe geçti elbette…



Hagi, Jardel, Appiah, Anelka, Alex, Sneijder, Shumacher, Gomez, Guti, Eto’o, Carlos, Drogba gibi yıldızları da izledik bu süreçte…



Bazılarını çok sevdik. Bir kısmı ise sevgimize karşılık veremedi…



Hiç forma giymeden gidenlerin listesi ise oldukça kabarık. İsimlerini bile unuttuk tanıyamadan…