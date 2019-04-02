Sezonun bitimiyle birlikte Futbol Federasyonu yeni yönetimi belirlenecek. Yapılacak kongrede aday isimlerinin şu aşamada ortaya çıkmadığını görüyoruz...

Bilindiği gibi Yıldırım Demirören başkanlıktan istifa etmişti. Yönetim kurulunda bulunan isimlerin de değişeceği seçim büyük önem taşıyor. Futbolun içinde bulunduğu birçok sorun çözüm bekliyor. Takımların başta hakemlerle ilgili şikayetleri ve yeni uygulamaya geçilen VAR sistemi, yeni yönetimin ilk işi olacak...

Yabancı futbolcu kısıtlaması ise bir başka konu. Kulüplerin içinde bulunduğu mali çıkmaza getirilecek yöntem de masada. Daha önce Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma henüz uygulamaya geçmedi...

Birkaç kulüp dışında finansal sorun yaşayan kulüplerin beklentileri büyük. Denetim mekanizmasının nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor...

FIFA ve UEFA’nın kuralları açık ve net. Uymayanları büyük sıkıntıların beklediği ortada...

Bir başka çözüm bekleyen sorun ise altyapı düzenlemesi. Kulüplere yapılan parasal desteğin nasıl kullanıldığı soru işareti. Maç kadrosuna alınan oyuncular için uygulanması düşünülen özendirme yeni sezonda nasıl işleyecek?...

Sorular da sorunlar da oldukça çok...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yanlış olduğunu söylüyor. En az 6-7 üyenin kulüpler tarafından ortak bir kararla belirlenmesinin doğru olacağını öneriyor...

Oldukça mantıklı bir tespit...

Tüm bunları yapacak bir yönetim ve bu yönetimin başkanını sezon sonu yapılacak seçimle göreceğiz...

Futbol dünyası konuya henüz ciddi bir ilgi göstermiyor. Bunun temel nedeni başkan adaylarının ortaya çıkmaması gibi gözüküyor...

Ancak öğrendiğimiz kadarıyla kulislerde tek bir ismin dolaştığını duyduk. Hatta, bu ismin çok gönüllü olmasa da, yoğun bir istek ve baskıyla karşı karşıya olduğu konuşuluyor...

Kulüp yöneticiliği ve federasyon tecrübesi dışında insani özellikleri de bu ismi öne çıkarıyor...

Tek aday olarak seçime gidileceğini öğrendiğimiz, “yeni başkan” herkesin yakından tanıdığı Nihat Özdemir...

SPOR YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI

Kulüpler bugüne dek yaşamadıkları büyüklükte bir mali kriz içerisindeler. Birçok takım oyuncularına maaş vermekte bile zorlanıyor...

Finansal çöküşün nedenleri saymakla bitmez. Yine de tek kelimeyle anlatmak mümkün: Yönetememek...

Beceriksiz yöneticiler, sorumluluk sıkıntıları da olmadığından hesapsız, kitapsız harcamalar yaparak takımları borç batağına soktular...

Şimdi, bu işin içerisinden nasıl çıkarız diye arayıştalar...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın toplam borcu 10 milyar TL’ye ulaştı...

Taraftarlar artık büyük paralarla yıldız oyuncu döneminin bittiğini anlamak zorunda. Bundan böyle en fazla 2 milyon Euro’yu geçmeyen maliyetli futbolculara transfer teklifi yapılacağı anlaşılıyor...

Avrupa’da birçok kulübün yaptığı gibi, “bul,parlat, sat” yöntemine geçmek zorunluluğu kaçınılmaz...

Bir başka sorun ise, kulüplerin halen dernek statüsünde olması...

Kulüpler Yasası’nın bir an önce çıkması yönetimsel işleyişi rahatlatacaktır. Ayrıca, yöneticiler diledikleri gibi harcama yapamayacak, yasal sorumluluk üstlenmek zorunda kalacaklar…

Hepimiz biliyoruz ki artık deniz bitti.