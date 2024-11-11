İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İbrahim Yılmaz var. Peki İbrahim Yılmaz kimdir?

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Yılmaz'ın YouTube hesabında ise 2,67 milyon abonesi var. Aslen Çorumlu olan Yılmaz, "Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada belli bir popülerliğe ulaştı. Kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıkan İbrahim Yılmaz, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.