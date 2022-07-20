İç Ateş Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? Yetişkinlerde İç Ateş Basması Tedavisi ve Belirtileri

Yetişkinlerde iç ateş basması tedavisi ve belirtileri 0:00 / 0:00

Sağlıklı bir inşada vücut ısısı 36 ila 37 derece arasında olmalıdır. Eğer kişilerin vücut ısısı 37 derecenin üzerinde seyreder ise bu yüksek ateş olarak değerlendirilir. Gün içinde değişebilen vücut ısısı bazı hastalıklar, enfeksiyonlar ve mikroplar ile gün içinde değişiklik de gösterir. Normal şartlarda vücut ısısının yükselmesi kişilerin dokunma teması ile fark edilir. Ancak iç ateş hastalığı normal ateş hastalığına göre daha zor fark edilebilir. Peki, iç ateş nedir ve nasıl anlaşılır?

İç Ateş Nedir?

Birçok sebepten dolayı vücudumuza virüs ve mikroplar girebilir. Bu virüs ve mikroplar, hipotalamus denilen yerde birikerek vücudu uyarır ve vücut ısısının yükselmesine sebep olur. Vücut ısısındaki bu değişikliğe iç ateş denir.

İç Ateş Neden Olur?

İç ateş çocuklarda da yetişkinlerde de meydana gelen bir hastalıktır. İç ateşin meydana gelmesinde farklı nedenler vardır. İşte iç ateşe yol açan nedenler:

Solunum yollarında gerçekleşen enfeksiyonlar

Bakteriler

Mantar enfeksiyonları oluşumu

Gıda zehirlenmeleri

Güneş yanığı ya da sıcak çarpması

Böcek ısırıkları

Tümörlü hastalıklar

Kullanılan farklı ilaçların tepkimeye yol açması da iç ateşin meydana gelmesine sebep olabilir.

İç Ateş Nasıl Geçer?

İç ateş, farklı belirtiler ile kendini gösterir. Kusma, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, ani üşüme, eklem ağrıları, terleme ve kalp ritmindeki düzensizlikler iç ateşin en belirgin belirtileridir. Kişiler bu ve benzeri belirtiler ile karşı karşıya kaldıklarında doktora gitmeyi ihmal etmemelidir. İç ateş hastalığı olan kişilerin farklı hastalıkları ve düzenli kullandıkları ilaç varsa kendi başlarına ilaç kullanmamaları çok önemlidir. Aksi halde kullanılan ateş düşürücü ilaçlar yan etki sağlayabilir. Burada doktor kontrolü ile ilaçlar kullanılmalıdır.

İç Ateşe Ne İyi Gelir?

İç ateş gerçekleşmesi durumunda kişilerin doktora görünmesi önerilir. Ancak bazı durumlarda kişilerin doktora gitme imkanı bulunmayabilir. Bu noktada evde iç ateşe iyi gelen doğal tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Kuru yemiş tüketimi arttırılabilir.

Yeşil çay tüketilebilir.

Kırmızı kök bitkiler yenilebilir.

Yeşil sebze tüketimi tercih edilebilir.

Zencefil ve zerdeçal ile hazırlana kürler iç ateşe iyi gelir.

Mandalina, ahududu, kızılcık, pancar, kekik, kiraz, elma, lahana, çilek gibi antioksidan içeriği yüksek besinler de tüketilebilir.

Yetişkinlerde İç Ateş Nasıl Düşürülür?

Çocuklarda da yetişkinlerde de meydana gelen iç ateşi düşürmenin farklı yolları vardır. Ancak çocuklarda uygulanan iç ateş düşürme yöntemleri ile yetişkinlerde kullanılan yöntemler aynı değildir. Yetişkinlerde iç ateş düşürmek için yapılması gerekenler şunlardır: