        IC Enterra'nın RES projeleri için ÇED süreci tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        IC Enterra'nın RES projeleri için ÇED süreci tamamlandı

        IC Enterra, depolamalı enerji yatırımlarında attığı yeni adımlarla Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken, Çelebi ve Kanara RES projeleri için alınan ÇED olumlu kararlarıyla sürdürülebilir büyüme stratejisinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:16
        IC Enterra'nın RES projeleri için ÇED süreci tamamlandı
        IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan ve 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu büyüme stratejisini güçlendiren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin Tekirdağ ilinde geliştirdiği iki önemli proje olan Depolamalı Çelebi RES ve Depolamalı Kanara RES, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini başarıyla tamamlayarak ÇED olumlu kararlarını aldı.

        IC Enterra CEO'su Cem Aşık, depolama teknolojilerinin Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Depolamalı enerji projeleri, şebeke istikrarına katkı sağlayarak yenilenebilir üretimini arttıran ve elektrik sisteminin tüm geleceğini yeniden şekillendirecek bir dönüşümü başlatıyor. Çelebi ve Kanara projelerimizin ÇED olumlu kararı alması, bu vizyon doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır. Sürdürülebilir enerji portföyümüzü genişletirken, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

        "Depolama, Türkiye'nin enerji geleceğinin merkezinde yer alıyor"

        IC Enterra'nın, büyüme planları kapsamında, RES ve GES yatırımlarıyla birlikte enerji depolama projelerine odaklanması, şirketi sektörün öncü oyuncularından biri haline getiriyor.

        Aşık, “Depolamalı Ömer RES projemizin ardından Çelebi ve Kanara projelerimizin de ÇED uygunluk süreçlerini tamamlaması, depolamalı elektrik üretim yatırımlarımızı hızlı şekilde hayata geçirmek için attığımız adımların bir göstergesi. Bu projeler, yenilenebilir kaynakların kesintisiz ve güvenilir şekilde elektrik arzına entegre edilmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.

        485 MW'lık Depolamalı Üretim Portföyünde İlerleme

        IC Enterra, 05.06.2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı açıklamada toplam 485 MW depolamalı üretim tesisleri için tüm ön lisans aldığını duyurmuş; ardından 01.09.2025 tarihinde Depolamalı Ömer RES projesinin ÇED olumlu kararı aldığını bildirmişti. IC Enterra, şimdi de Tekirdağ'da planlanan Depolamalı Çelebi RES ve Depolamalı Kanara RES projelerinde ÇED uygunluğunu alarak süreçte önemli bir ilerleme kaydetti.

        Kapasite olarak birbirinin aynı olan her iki proje de, 7 türbinden oluşan yapıları, 45 MWe kurulu güçleri ve 45 MWh depolama kapasiteleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

