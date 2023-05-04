Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

İngiliz basını, Fulham'ın talip olduğu Mauro Icardi'de yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Başta Galatasaray ve İtalyan ekipleri olmak üzere birçok kulübün radarındaki Mauro Icardi'ye son olarak Fulham talip olmuştu.
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    İngiliz basını bu transfer gelişmesini masaya yatırırken olası bir Icardi transferi, Fulham taraftarlarını da ayağa kaldırdı. 

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Ada basınında çıkan haberlere göre Fulham, PSG ile Icardi için masaya otururken bu gelişme gündeme oturdu.
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Fulham'ın 12+3 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle PSG'nin kapısını çaldığı haberi sonrasında kulübün taraftarları da ayağa kalktı. 

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, Fulham'ı eleştiri yağmuruna tuttu!
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

     

    Arjantinli yıldızın özel yaşantısının çalkantılı olduğu şeklindeki eleştiriler sonrasında da sıcak gelişmeler yaşandı. 

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    İngiliz basını, Fulham'ın bu tepkiler sonrasında transferden vazgeçeceğini haberleştirdi. 
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Fransız basını ise Icardi transferinde favorinin yeniden Galatasaray olduğunun altını çizdi.

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Radio France'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmıştı.
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Haberde anlaşmanın ekonomik boyutu hakkında ise bilgi verilmemişti. 

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi de, Galatasaray'da kalmak istediğini önceki günlerde yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti.

     

     
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

    Mauro Icardi'nin bu sezon 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor. 
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Yeni anlaşmada 30 yaşındaki oyuncunun ne kadar yıllık ücret alacağı ise merak konusu. 
  • Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray

    Yönetim, şampiyonluğun gelmesi durumunda Icardi ile anlaşmak için tüm maddi imkanları kullanacak.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.