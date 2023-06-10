Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!

Habere göre Al Taawon, Arjantinli yıldız için teklif hazırlığında ve tekliflerini sözlü olarak kısa sürede iletecek. Yine habere göre Icardi, Galatasaray'da mutlu ancak henüz bir karar vermiş değil. Sarı-kırmızılılar ve PSG arasında da henüz bir anlaşma yok.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde Icardi'yle ilgili çeşitli açıklamalar yapmış, kadroda tutmak için mesai harcadıklarını dile getirmişlerdi. Erden Timur, Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğunun altını çizmiş ve şunları söylemişti:

"Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."