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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif! Galatasaray'a bir kötü haber daha
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Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!

Suudi Arabistan Kulübü Al Taawon, Mauro Icardi için teklif hazırlığında! Arjantinli yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak henüz bir karar vermediği belirtildi

Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif! Galatasaray'a bir kötü haber daha
HABERTURK.COM

Galatasaray'a Youri Tielemans'ın Aston Villa'ya transfer olmasından sonra bir kötü haber daha geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'un teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Habere göre Al Taawon, Arjantinli yıldız için teklif hazırlığında ve tekliflerini sözlü olarak kısa sürede iletecek. Yine habere göre Icardi, Galatasaray'da mutlu ancak henüz bir karar vermiş değil. Sarı-kırmızılılar ve PSG arasında da henüz bir anlaşma yok.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde Icardi'yle ilgili çeşitli açıklamalar yapmış, kadroda tutmak için mesai harcadıklarını dile getirmişlerdi. Erden Timur, Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğunun altını çizmiş ve şunları söylemişti:

"Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."

MAURO ICARDI'NİN KARİYERİ?

19 Şubat 1993'te doğan Icardi, profesyonel futbol kariyerine Arjantin kulüplerinden Vecindario'da başladı. Daha sonra Barcelona'nın genç takımında forma giydikten sonra 2011 yılında Sampdoria'ya transfer oldu.

Sampdoria'da başarılı bir sezon geçiren Icardi, 2013 yazında Serie A devi Inter Milan'a transfer oldu. Inter Milan formasıyla kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Golcü yeteneklerini sergileyerek takımının önemli bir oyuncusu haline geldi.

Inter Milan'da geçirdiği yıllarda birçok başarıya imza attı. 2014-2015 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu ve takımıyla Coppa Italia'yı kazandı. Aynı zamanda kaptanlık bandını da taşıdığı Inter Milan'da liderlik özellikleriyle dikkat çekti.

2019 yazında Paris Saint-Germain'e transfer olan Icardi, Fransa'da da etkili performansını sürdürdü. PSG formasıyla lig şampiyonlukları yaşadı ve golcü olarak takımın hücum hattında önemli bir rol oynadı. Ayrıca Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Mauro Icardi'nin oyun tarzı, keskin bitiricilik, pozisyon alma yetenekleri ve hava toplarındaki etkisiyle öne çıkar. Güçlü fiziği ve gol yeteneğiyle rakip savunmaları zorlayan bir santrafor olarak bilinir.

Kariyeri boyunca birçok gol atan Icardi, uluslararası düzeyde de Arjantin Milli Takımı formasını giymiştir. Ancak milli takımda istikrarlı bir şekilde görev yapma fırsatı bulamamıştır.

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