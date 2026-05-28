        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "HAYAT 112 ACİL" ile acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşılabilecek

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “HAYAT 112 ACİL” ile acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşılabilecek

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HAYAT 112 ACİL" uygulamasını tanıttı. Uygulama sayesinde vatandaşlar acil durumlarda konumlarını tek tuşla paylaşabilecek, fotoğraf ve video destekli ihbarlarını hızlı şekilde ekiplere ulaştırabilecek

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 21:35 Güncelleme:
        Bakan Çiftçi paylaştı: Sağlıkta dijital dönem

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “HAYAT 112 ACİL” uygulamasının vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

        Bakan Çiftçi paylaşımında, acil durumlarda kaybedilen her saniyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, uygulamanın hızlı müdahale süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti. Uygulama aracılığıyla vatandaşların konum bilgilerini tek tuşla paylaşabileceğini ifade eden Çiftçi, fotoğraf ve video destekli ihbarların da saniyeler içinde acil yardım ekiplerine ulaştırılabileceğini kaydetti.

        “HAYAT 112 ACİL” uygulamasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlı şekilde erişebilecek.

        Bakan Çiftçi paylaşımında, “Çünkü acil durumlarda zamanı doğru yönetmek, hayat kurtarır. Biz de teknolojiyi; vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, güvenliğini ve sağlığını önceleyen bir anlayışla milletimizin hizmetine sunduk” ifadelerine yer verdi.

        Yetkililer, uygulamanın özellikle acil sağlık ve afet durumlarında iletişim ve koordinasyonu hızlandırarak müdahale kapasitesini artırmasının hedeflendiğini belirtiyor.

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
