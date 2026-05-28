İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “HAYAT 112 ACİL” ile acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşılabilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “HAYAT 112 ACİL” uygulamasının vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi paylaşımında, acil durumlarda kaybedilen her saniyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, uygulamanın hızlı müdahale süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti. Uygulama aracılığıyla vatandaşların konum bilgilerini tek tuşla paylaşabileceğini ifade eden Çiftçi, fotoğraf ve video destekli ihbarların da saniyeler içinde acil yardım ekiplerine ulaştırılabileceğini kaydetti.

“HAYAT 112 ACİL” uygulamasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlı şekilde erişebilecek.

Bakan Çiftçi paylaşımında, “Çünkü acil durumlarda zamanı doğru yönetmek, hayat kurtarır. Biz de teknolojiyi; vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, güvenliğini ve sağlığını önceleyen bir anlayışla milletimizin hizmetine sunduk” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, uygulamanın özellikle acil sağlık ve afet durumlarında iletişim ve koordinasyonu hızlandırarak müdahale kapasitesini artırmasının hedeflendiğini belirtiyor.