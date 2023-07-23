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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya: "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı"

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:12
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        "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı"
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #İçişleri bakanlığı
        #Ali Yerlikaya
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