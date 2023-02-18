Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı 'azami' nakliye fiyatlarını belirledi

Fahiş fiyat sebebiyle İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi. Evden eve taşımada şehir içi azami fiyat 6 bin lira olarak belirlenirken, ilçeler arası taşıma azami 9 bin lira.

İçişleri Bakanlığı 'azami' nakliye fiyatlarını belirledi
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledi. Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Bakanlık afet bölgelerinden taşınmak isteyen afetzedeler için harekete geçti.

Bakanlık oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu valiliklere “Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri” konulu genelge gönderdi. Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi.

Buna göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında;
şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL, İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL’ye gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da fahiş kira ve ev taşıma ücretlerine sıkı denetim: 7 emlakçıya ceza Şanlıurfa'da 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Nakliye ve taşıma ücretlerine de ücret sınırlaması getirildi.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli, 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti ekleniyor.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10’uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1.000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor.

Bu kapsamda ; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, valiliklere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için bu belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında belirlenerek kamuoyuna duyurulması istendi.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan açıklamalar
Şırnak'ta kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
GÜNDEM Şırnak'ta kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek? İşte e-Devlet başvuru ekranı
GÜNDEM 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı!
Şanlıurfa'da fahiş kira ve ev taşıma ücretlerine sıkı denetim: 7 emlakçıya ceza
GÜNDEM Şanlıurfa'da 'fahiş kira' denetimi
ON DEPREMLER LİSTESİ 18 Şubat 2023 | Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor!
BEYOĞLU DEPREM RİSK HARİTASI: Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Beyoğlu kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte Beyoğlu deprem raporu
GÜNDEM Beyoğlu depreme dayanıklı mı? İşte Beyoğlu deprem ...
Son dakika: İTÜ'den deprem raporu: Deprem yepyeni bilgiler içermekte
GÜNDEM İTÜ'den deprem raporu: Deprem yepyeni bilgiler ...
Malatya Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
GÜNDEM Malatya Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
İstanbul tahliye edilecek okulların listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
GÜNDEM İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
GÜNDEM Depremzedeler yerleşmeye başladı... Su geçirmiyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.