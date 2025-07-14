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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz genelgesi

        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz genelgesi

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle bir genelge yayımlandı. Genelgede tüm etkinliklerde yalnızca Türk bayrağına yer verilmesine dikkat çekildi. Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:18
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        Atatürk fotoğrafları iddiasına yalanlama
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        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede;

        "Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

        Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak” olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

        İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede “Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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