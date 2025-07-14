İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede;

"Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak” olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede “Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır." denildi.

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