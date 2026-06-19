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        İçişleri Bakanlığı'ndan Milli Takım'a destek klibi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek için kamera karşısına geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 16:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İçişleri Bakanlığı'ndan Milli Takım'a destek klibi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek için kamera karşısına geçti. İçişleri Bakanlığına bağlı birim personelleri Milli Takıma destek için klip çekti. Klipte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli rol aldı.

        Kırsal bir alanda futbol oynayan çocukların topunun uçurumdan aşağıya düşmesi ile başlayan klipte, ilk olarak top AFAD tarafında aranıp bulunuyor. İçişleri Bakanlığı birimlerinin topun çocuklara ulaşması için yapılan çalışmaları simgeleyen görüntülerde top, AFAD Arama Kurtarma personeli tarafından bulunduktan sonra degajman ile atılıyor. Yunus Polislerine düşen top sırasıyla; Sahil Güvenlik botuna, Göç İdaresi Başkanlığı sınır ekibine ve Jandarma Trafik personeline ulaşıyor. Son olarak, Jandarma Trafik ekibi topu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ulaştırıyor. Yuvarlanarak gelen topu ayağıyla sektirerek eline alan Bakan Çiftçi, toplarını almak için koşarak yanına gelen çocuklara "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" diyerek topu veriyor. Topu alan çocuklar sevinçle futbol oynamaya devam ederken görüntü Milli Takım oyuncularıyla bütünleşiyor.

        TAMAMI BAKANLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN HAZIRLANDI

        Tamamı İçişleri Bakanlığı çalışanları tarafından hazırlanan ve çekilen filmde, saha personeli rol alırken, filmdeki minikler ise personel çocuklarından oluştu. Filmde kullanılan ‘Türkiye Burada’ şarkısı ise Jandarma personeli tarafından özel olarak bestelendi. Milli Takıma destek için hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir yenilgiyle yol bitmez. Çünkü bu millet bilir ki; büyük zaferler, inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır" dedi.

        Çiftçi mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Avustralya karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Ama ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz; umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil; dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, AFAD’ımız, Göç İdaremiz ve İçişleri Ailemizin her bir ferdi; çocuklarımızın hayallerine nasıl sahip çıkıyorsa, bugün de aynı inançla Milli Takımımızın yanında duruyor. Çünkü biz biliyoruz ki; bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Haydi bizim çocuklar. Bu kez sahaya sadece bir maç için değil; bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun. Ve unutmayın, arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar tüm Türkiye sizinle."

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