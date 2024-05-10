İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
22 Nisan tarihinde başlayan İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları 26 Nisan'da sona erdi. e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. KPSS tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirmenin ardından adaylar sözlü sınava katılacak. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1608 personel alımında başvuru süreci 26 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihe kadar başvurularını yapan adaylar gözünü İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1608 sözleşmeli personel alacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmazken açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?
Adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.
2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU
İçişleri Bakanlığı "2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU" başlıklı duyuru paylaştı.
Yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.
4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.
İlan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon ünvanları için pozisyon ünvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 10-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında hafta içi (09:30 16:00) saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Adaylar başvurularına ait durumunu; E-devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden “Başvurularım” sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır." denildi.