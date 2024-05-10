2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

İçişleri Bakanlığı "2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU" başlıklı duyuru paylaştı.

Yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.

4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.