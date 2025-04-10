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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını video ile kutladı

        İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını video ile kutladı

        İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 180'inci yıla özel görüntüler yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 01:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 01:15
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        Bakanlık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılına özel video
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        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümüne özel görüntüler yer aldı.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Bu gördüğün dağ, taş, toprak. Bir bayrak diktiğinde vatan olur. O bayrağı dikenin adı ise devlettir. Devlet nedir, bildin mi sen? Göğsümüzde taşıdığımız arma sadece bir sembol değil. Milletin duası, devletin emaneti. Onun ağırlığı nedir, bildin mi sen? Zalimin olduğu yerde mazlumun yanında durmayı. İhanetin karanlığında tek yürek olmuş bir milleti. Bayrağın rengini kıskanıp, tabutuna serdireni. Bildin mi sen? Ve şimdi soruyoruz, polis olmak nedir, bildin mi sen? 180 yıldır şan ve şerefle görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyoruz."

        Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da 180'inci yıl için hazırlanan bir video paylaşıldı.

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