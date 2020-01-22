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İcra Müdürlüğü sınav sonuçları 2020! ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama sistemi

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayınlandı. Adaylar, TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

İcra Müdürlüğü

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? Soruları cevabını buldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 700 kişinin alınacağı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı. Yazılı sınavını kazananlar sözlü sınava girecek.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI 2020

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden kontrol edilebiliyor.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI 2020

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

İcra Müdürlüğü için yazılı sınavı kazanan adaylar daha sonra sözlü sınava tabi tutulacaklar. ÖSYM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek." denildi.

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