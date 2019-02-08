IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

International Data Corporation Türkiye ofisi tarafından ilk defa verilen Dijital Dönüşüm Ödülleri, gerçekleşen "IDC Directions 2019" etkinliğinde sahiplerini buldu. Bu kapsamda verilen 26 ana ödülün 13'üne Koç Topluluğu Şirketleri lâyık görüldü.

Bu kapsamda verilen 26 ana ödülün 13'üne Koç Topluluğu Şirketleri lâyık görülürken, "Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri" ödülünün sahibi ise Koç Holding oldu.

"ESAS ÖNCELİĞİMİZ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRMEK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı'nın stratejik öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Çakıorğlu, "Teknolojinin getirdiği imkânları değerlendirmeyi, şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırmayı, onları daha verimli, hızlı ve esnek yapılara dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla esas önceliğimiz aslında bir kültürel dönüşüm gerçekleştirmek" dedi.

Ödül verilen Koç Topluluğu şirketleri ise su şekilde;

DX Leader

1-Koç Holding: Koç Topluluğu Dijital Dönüşüm Programı, Dr. Murad Ardaç

2-Yapı Kredi: Yapı Kredi Mobil, Gülter Bedel

3-Ford Otosan: Ford Otosan Dijital Dönüşüm Programı, Hayriye Karadeniz

Omni Experience Inovator

3-Otokoç Otomotiv: LASTICK (Kış Lastiği Kiralama)

Information Visionary

1-Demir Export: Madencilikte Büyük Veri ve IoT

1-Yapı Kredi: Finansal Dokümanların Analitik İşlenmesi

2-Tofaş: Fiat Yol Arkadaşım

3-Ford Otosan: Sanayide IoT Platformu

Operating Model Master

1-Ford Otosan: Dijital Fabrika

3-Yapı Kredi: YapıKredi WhatsApp

Talent Accelarator

1-Yapı Kredi: YapıKredi API Platformu

2-Setur: İşgücü Optimizasyonu & Performans Yönetimi

3-Ford Otosan: İnsan Kaynakları Analitiği ve Çalışan Bağlılığı