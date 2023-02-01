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'İdeal şirket yolculuğu'nun kitabını yazdı

Gazeteci Hande Demirel, 'İdeal Şirket Yolculuğu/40 Soruda KOBİ Destek' isimli bir kitap hazırladı. Demirel’in yaptığı söyleşilerden yola çıkarak hazırladığı eser, finansal okuryazarlığın temellerini, kurumsallaşmayı ve iyi bir yönetici olmanın ana unsurlarını bir araya getiriyor.

'İdeal şirket yolculuğu'nun kitabını yazdı - Ekonomi haberleri
HABERTURK.COM

Ekonomi Gazetecisi ve TV programcısı Hande Demirel, TV programlarında yaptığı söyleşilerden ve bunlar üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalardan yola çıkarak bir kitap hazırladı.

Demirel’in kitabı, her kesimden şirket sahipleri ve yöneticilerine, şirketlerini geleceğe taşıyacak bir rehber niteliği taşıyor.



KOBİ’lerin yeniliklere adapte olabilmesi için dönüşüme yönelik entelektüel ve finansal sermayeye erişimi, kurumsal yönetim anlayışını güçlendirecek bilgi ve veriye ulaşmasına imkan veren İdeal Şirket Yolculuğu/40 Soruda KOBİ Destek isimli eser, finansal okuryazarlığın temellerini, kurumsallaşmayı, iyi bir yönetici olmanın ana unsurlarını bir araya getiriyor.

Kitap, kurumsal yönetimden inovasyon ve sürdürülebilirliğe geniş bir yelpazede şirketlerin gelişim yolculuğuna katkı bulunmayı hedefliyor.

Hazırladığı kitap hakkında konuşan Hande Demirel, “Günümüz dünyasında maalesef artık iyi olmak yetmiyor. Sınırların ortadan kalktığı, teknolojinin imkanlarımızı artırdığı, akıllı paranın öne çıktığı, tüketicilerin çok daha bilinçli ve farklı taleplerle donanmış olduğu bir dünyada iyiyle yetinmek geleceğinizi inşa edebilmenizin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. Elbette mükemmele erişmek kolay değil. Ama imkansız da değil. Mükemmeli arayışı ben bu kitapta ‘ideal şirket yolculuğu’ olarak ifade ettim” dedi.

Demirel, sıklıkla ‘uygun’ anlamında kullanılan ‘ideal’ kelimesinin aslında mükemmelin eş anlamlısı olduğunu vurgulayarak, “İdeal, mükemmel ve eşsiz olandır. Sadece zihinlerde kalmaması uygulamaya geçmesi ise bir yolculuktur. Bu kitap bir yol haritası sunabilmek amacı taşıyor. İdeal şirket yolculuğunda kullanmanız gereken araçları, ne işe yaradıklarını sıralayarak bir araya getirirken, aynı zamanda, bunlardan hangilerini ne kadar etkin kullandığınızı, nerede eksik olabileceğinizi görebilmenize de imkan sağlıyor. Ayrıca dünya nereye gidiyor, yeni trendler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri nasıl şekilleniyor, bunları da görmenize ve işinizi ona göre yeniden düzenlemenize olanak veriyor” görüşlerini paylaştı.

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