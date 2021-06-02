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İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Magazin dünyası ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen İdil Yazar'ı konuşuyor. Youtube'da bir yemek kanalı bulunan ve neredeyse 6 yıldır Youtuber olarak tanınan İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Yemek tarifi tutkunlarının yakından tanıdığı, pratik ve lezzetl tarifler denince akla gelen ilk isimlerden biri olan İdil Yazar bu sefer bir aşk dedikodusuyla gündemde. Sosyal medyada "İdil Yazar kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları gündem oldu. Youtuber İdil Yazar'ın hayatı hakkında merak edilenleri derledik...

İDİL YAZAR KİMDİR?

1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi’nde, üniversite eğitimini Amerika’da tamamladı. Babson College’da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu. 2 sene New York’ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty’de görev aldı. 2009 yılında Türkiye’ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 1000’den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube’un en büyük kanallarından biri.

30 Dakikada Tarifler adı altında 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL’DEN programıyla beIN GURME’de pratik tariflere yer verdiği programlar yapıyor.

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