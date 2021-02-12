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İDO'nun ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi

İDO'nun ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
AA

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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