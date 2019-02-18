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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, pastayı kesen İdo Tatlıses, “Çok güzel bir yıl oldu benim için. İnşallah bundan sonraki yıllarımızda daha başarılı ve daha güzel şarkılarla hep böyle güzel geçer” dedi.