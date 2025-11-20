Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses zehirlendi - Magazin haberleri

        Yasemin Tatlıses zehirlendi

        İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses, önceki akşam zehirlenerek geceyi hastanede geçirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zehirlendim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de son günlerde zehirlenme vakaları sık sık gündeme gelirken, İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Tatlıses de zehirlendiğini açıkladı. Tatlıses geceyi hastanede geçirdiğini söyledi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasemin Tatlıses; "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" dedi.

        İdo Tatlıses ile Yasemin Tatlıses, 2021'de evlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Tatlıses
        #ido tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?