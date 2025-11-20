Türkiye'de son günlerde zehirlenme vakaları sık sık gündeme gelirken, İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Tatlıses de zehirlendiğini açıkladı. Tatlıses geceyi hastanede geçirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasemin Tatlıses; "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" dedi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Tatlıses, 2021'de evlenmişti.