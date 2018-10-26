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İdrarın kırmızılığı çay renginden daha koyu ve bordoya yakın bir renge kadar değişen bir şekilde olabileceğini belirten Prof. Dr. Demirkesen sözlerine şöyle devam etti: "İdrarın kırmızılığı çay renginden, daha koyu ve bordoya yakın bir renge kadar değişen bir şekilde olabilir. Pıhtılar içerebilir.