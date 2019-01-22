Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan yıllık toplantılarında açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti.

Birol, Türkiye'nin konuyla ilgili zamanında adımlar attığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ABD’den, Avustralya’dan, Kanada’dan ve Katar’dan çok fazla LNG gelecek. Türkiye olarak zamanında çok güzel adımlar attık, LNG alt yapısını hazırladık. Bu bakımdan attığımız adımların meyvesini bu sene ve önümüzdeki seneler toplayacağız" dedi.

'ÇİN EKONOMİSİNİN SEYRİ PETROLE TALEBİ AZALTIR'

Dünya enerji, piyasaları üzerine de açıklamalarda bulunan Birol, dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığını ama daha da önemlisinin Çin’in büyümesinin yavaşladığını söyledi. Çin’in bu yılki ekonomik büyümesinin son 30 yıldaki en düşük büyüme olacağının öngörüldüğünün dile getiren Birol, "Son 10 yıla baktığımız zaman dünya petrol talebindeki büyümenin yarısı tek başına Çin’den geliyor. Bu bakımdan bu talebin zayıflamasına yol açabilir" diye konuştu.

Gelişmelerin petrol fiyatlarının aşağı doğru baskı yapmasına yol açacağını kaydeden Birol, "Ayrıca ABD’den kaya petrolünde çok büyük bir artış olacak. Bu da yine piyasanın rahatlamasına yol açacak. Bu da ülkemiz için iyi bir haber. Şu an 60 dolar civarında petrol fiyatları, bunun çok daha yukarı çıkmasının, önceki sene gördüğümüz gibi 90 dolara çıkmasının, ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorum normal şartlar altında. Ama jeopolitik gelişmeler bunu tetikleyebilir" ifadesini kullandı.

'GELİŞMELER CARİ AÇIK İÇİN OLUMLU SEYREDİYOR'

Fatih Birol, ABD'nin rekor petrol üretim seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kesintilerinin petrol fiyatlarını desteklemekte yeterli olup olmayacağına yönelik de, "OPEC ve Rusya buna çalıştı, 2018 yılında çok ciddi kararlar aldılar. Kararları aldıkları zaman fiyatlar 60 dolarlar civarındaydı, kararlardan sonra fiyatlar 50 dolarlara düştü. ABD’den o kadar çok petrol geliyor ki bu akan petrol piyasayı rahatlatıyor ve OPEC Rusya’nın aldığı kararların gücünü ciddi bir şekilde azaltıyor. Tabii OPEC ülkeleri yine çalışacaklar, fiyatları bir ölçüde yukarı doğru çıkaracaklar mutlaka ama buna reaksiyon mutlaka ABD kaya petrolünden gelecek" dedi.

Birol, bu durumun Türkiye ekonomisi için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, "Çünkü fiyatların aşağı doğru baskı getirmesini beraberde getirecek ve bu da Türkiye gibi ekonomisi petrol ve doğal gaz fiyatlarına ciddi şekilde bağlı olan bir ülke için özellikle cari açık için güzel bir haber" dedi.

İran'dan petrol ithal eden ülkelere sağlanan geçici muafiyetin sonlandırılmasının ardından petrol piyasalarının etkilenebileceğini de ifade eden Birol, "Eğer böyle bir şey olursa, petrol piyasalarına etkisi olacaktır. Çünkü İran'ın günlük 1.3 milyon varillik bir ihracatı var. Bu ciddi olarak piyasayı etkiler" değerlendirmesinde bulundu.