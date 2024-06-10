İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu | Son dakika haberleri

İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu | Son dakika haberleri

İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kazayla son buldu. Her şey yolcunun şoföre "Bu araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuyla başladı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 10.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:03 facebook

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