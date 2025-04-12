If diyeti örnek menü listesi: ıntermıttent fastıng nedir ve diyeti nasıl yapılır?

Diyet dünyasında son yıllarda sıkça duyulan bir yöntem varsa, o da hiç şüphesiz intermittent fasting yani aralıklı oruç diyeti. Sadece kilo vermek isteyenler değil, metabolizma sağlığını iyileştirmek, insülin direncini azaltmak ve zihinsel berraklığı artırmak isteyenler de bu diyete yöneliyor. Fast kelimesinden gelen bu sistem, belirli saatler arasında yemek yemeye ve kalan zaman diliminde vücudu dinlenmeye bırakmaya dayanıyor. Ancak intermittent fasting nedir ve bu diyetin püf noktaları nelerdir diye merak edenler için detaylı ve bilinçli bir rehber gerekiyor.

INTERMITTENT FASTING NEDİR?

Intermittent fasting (IF), belirli zaman dilimlerinde beslenmeyi ve kalan saatlerde hiçbir kalori almadan aç kalmayı temel alan bir beslenme sistemidir. Bu yöntemde kalori kısıtlaması değil, zaman kısıtlaması uygulanır. Yani ne yediğinizden çok ne zaman yediğiniz önem kazanır.

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IF’in en yaygın kullanılan yöntemi 16:8 sistemidir. Bu modelde 16 saatlik açlık süresi ve 8 saatlik yeme penceresi bulunur. Örneğin sabah kahvaltısı atlanır ve öğle 12.00 ile akşam 20.00 arası yemek yenir. Geri kalan saatlerde sadece su, şekersiz çay veya sade kahve gibi sıfır kalorili içecekler tüketilebilir. Vücut açlık sürecinde glikoz depolarını boşaltır ve yağ yakımı başlar. Bu süreç aynı zamanda hücresel yenilenmeyi de tetikleyebilir.

FASTING DİYETİ NASIL YAPILIR? Intermittent fasting diyetine başlamak için öncelikle bir zaman aralığı belirlemek gerekir. Kişisel yaşam düzeninize göre 16:8, 14:10 veya daha esnek sistemler tercih edilebilir. En çok tercih edilen yöntem olan 16:8 modeli, hem vücut için etkili bir dinlenme süresi sağlar hem de günlük yaşamla uyumlu bir yapıdadır. Fasting diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Açlık süresinde kalorili içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

Yeme sürecine ani ve büyük porsiyonlarla girilmemeli, sindirimi kolay besinlerle başlanmalıdır.

Yeme penceresinde protein, lif, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidratlar dengeli şekilde alınmalıdır.

Açlık sürecinde su tüketimi artırılmalıdır. Bu diyete başlamadan önce kronik rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora danışması önerilir. REKLAM IF DİYETİ SAATLERİ NASIL PLANLANIR? IF diyeti saatleri kişiye özel olarak düzenlenebilir. En yaygın kullanılan saat aralıkları şunlardır: 16:8 yöntemi: 12.00 – 20.00 arası yemek, 20.00 – 12.00 arası açlık

14:10 yöntemi: 10 saatlik yemek penceresi, 14 saat açlık

18:6 yöntemi: 6 saatlik yemek süresi, 18 saat açlık Bu saatler esnek olarak günlük yaşama göre ayarlanabilir. Özellikle sabahları kahvaltı yapmaktan hoşlanmayan bireyler için 16:8 yöntemi oldukça uyumludur. Ancak IF sisteminde tutarlılık önemlidir. Günlük açlık ve beslenme saatlerinin mümkün olduğunca aynı kalması gerekir. INTERMITTENT FASTING ÖRNEK MENÜ Intermittent fasting örnek menü, 16:8 sistemine göre planlanabilir. Bu sistemde 12.00 – 20.00 arası yeme penceresi olarak belirlenmiştir.