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        If diyeti örnek menü listesi: ıntermıttent fastıng nedir ve diyeti nasıl yapılır?

        Uzun süre aç kalmak sağlıklı olabilir mi? Aralıklı oruç diyeti gerçekten işe yarıyor mu? Peki ya bu yöntemin arkasında bilimsel bir mantık var mı? Intermittent fasting sistemi hakkında merak edilenlerin cevabı tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını içeriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:20
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        If diyeti örnek menü listesi
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        Diyet dünyasında son yıllarda sıkça duyulan bir yöntem varsa, o da hiç şüphesiz intermittent fasting yani aralıklı oruç diyeti. Sadece kilo vermek isteyenler değil, metabolizma sağlığını iyileştirmek, insülin direncini azaltmak ve zihinsel berraklığı artırmak isteyenler de bu diyete yöneliyor. Fast kelimesinden gelen bu sistem, belirli saatler arasında yemek yemeye ve kalan zaman diliminde vücudu dinlenmeye bırakmaya dayanıyor. Ancak intermittent fasting nedir ve bu diyetin püf noktaları nelerdir diye merak edenler için detaylı ve bilinçli bir rehber gerekiyor.

        INTERMITTENT FASTING NEDİR?

        Intermittent fasting (IF), belirli zaman dilimlerinde beslenmeyi ve kalan saatlerde hiçbir kalori almadan aç kalmayı temel alan bir beslenme sistemidir. Bu yöntemde kalori kısıtlaması değil, zaman kısıtlaması uygulanır. Yani ne yediğinizden çok ne zaman yediğiniz önem kazanır.

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        IF’in en yaygın kullanılan yöntemi 16:8 sistemidir. Bu modelde 16 saatlik açlık süresi ve 8 saatlik yeme penceresi bulunur. Örneğin sabah kahvaltısı atlanır ve öğle 12.00 ile akşam 20.00 arası yemek yenir. Geri kalan saatlerde sadece su, şekersiz çay veya sade kahve gibi sıfır kalorili içecekler tüketilebilir. Vücut açlık sürecinde glikoz depolarını boşaltır ve yağ yakımı başlar. Bu süreç aynı zamanda hücresel yenilenmeyi de tetikleyebilir.

        FASTING DİYETİ NASIL YAPILIR?

        Intermittent fasting diyetine başlamak için öncelikle bir zaman aralığı belirlemek gerekir. Kişisel yaşam düzeninize göre 16:8, 14:10 veya daha esnek sistemler tercih edilebilir. En çok tercih edilen yöntem olan 16:8 modeli, hem vücut için etkili bir dinlenme süresi sağlar hem de günlük yaşamla uyumlu bir yapıdadır.

        Fasting diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

        • Açlık süresinde kalorili içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.
        • Yeme sürecine ani ve büyük porsiyonlarla girilmemeli, sindirimi kolay besinlerle başlanmalıdır.
        • Yeme penceresinde protein, lif, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidratlar dengeli şekilde alınmalıdır.
        • Açlık sürecinde su tüketimi artırılmalıdır.

        Bu diyete başlamadan önce kronik rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora danışması önerilir.

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        IF DİYETİ SAATLERİ NASIL PLANLANIR?

        IF diyeti saatleri kişiye özel olarak düzenlenebilir. En yaygın kullanılan saat aralıkları şunlardır:

        • 16:8 yöntemi: 12.00 – 20.00 arası yemek, 20.00 – 12.00 arası açlık
        • 14:10 yöntemi: 10 saatlik yemek penceresi, 14 saat açlık
        • 18:6 yöntemi: 6 saatlik yemek süresi, 18 saat açlık

        Bu saatler esnek olarak günlük yaşama göre ayarlanabilir. Özellikle sabahları kahvaltı yapmaktan hoşlanmayan bireyler için 16:8 yöntemi oldukça uyumludur. Ancak IF sisteminde tutarlılık önemlidir. Günlük açlık ve beslenme saatlerinin mümkün olduğunca aynı kalması gerekir.

        INTERMITTENT FASTING ÖRNEK MENÜ

        Intermittent fasting örnek menü, 16:8 sistemine göre planlanabilir. Bu sistemde 12.00 – 20.00 arası yeme penceresi olarak belirlenmiştir.

        12.00 – Öğle:

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        • 2 haşlanmış yumurta
        • 1 dilim tam tahıllı ekmek
        • Zeytinyağlı yeşillik salatası
        • 1 avuç ceviz
        • 1 bardak ayran

        15.00 – Ara öğün:

        • 1 kase yoğurt
        • 1 tatlı kaşığı bal
        • Birkaç dilim elma veya muz

        19.30 – Akşam:

        • Izgara tavuk veya somon
        • 1 porsiyon kinoa ya da bulgur
        • Buharda pişmiş brokoli, havuç
        • 1 dilim tam tahıllı ekmek
        • 1 bardak bitki çayı

        Bu menü kişisel kalori ihtiyacına ve hedefe göre çeşitlendirilebilir. Önemli olan aşırıya kaçmadan, dengeli beslenmektir.

        IF DİYETİ YAPANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

        Bu diyet yönteminde karşılaşılan en yaygın hatalardan biri, açlık süresi bittikten sonra aşırı yemek tüketmektir. Bu durum hem sindirim sistemine zarar verir hem de kilo verme sürecini yavaşlatabilir.

        IF diyeti yapanlar şu konulara dikkat etmelidir:

        • Yeme penceresini verimli kullanmak
        • Porsiyon kontrolünü elden bırakmamak
        • Lifli gıdalarla bağırsak sağlığını korumak
        • Protein alımını ihmal etmemek
        • Yeterli sıvı tüketimi sağlamak
        • Açlık sürecinde egzersiz yapmak isteyenlerin enerji dengesine dikkat etmesi

        IF diyeti, düzenli uygulandığında hem kilo kontrolü hem de metabolik sağlık açısından olumlu sonuçlar verebilen bir sistemdir. Ancak bu sistem herkes için uygun olmayabilir. Beslenme saatlerine dikkat etmek, vücut sinyallerini iyi okumak ve gerektiğinde profesyonel destek almak bu süreci daha etkili kılar.

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