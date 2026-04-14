        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İflaslar dünyada yavaşladı Türkiye'de hızlandı

        İflaslar dünyada yavaşladı Türkiye'de hızlandı

        Dun & Bradstreet 2026 Küresel İflas Raporu'na göre 2025'te dünya genelinde iflaslar artmaya devam etti ancak hız kesti. Türkiye ise yüzde 28,7'lik artışla bölgesinde en sert yükseliş yaşayan ülkelerden biri oldu. İflaslardaki artış Türkiye'de bir önceki yıl yüzde 23 olarak kaydedilmişti

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Küresel ölçekte şirket iflaslarındaki artış 2025 yılında hız keserken, Türkiye olumsuz ayrışan ekonomiler arasında yer aldı. Dun & Bradstreet tarafından yayımlanan “Küresel İflas Raporu 2026”ya göre, 45 ekonomiyi kapsayan çalışmada toplam iflaslar 2025’te yüzde 7 artarak 627 bin 575’e yükseldi. 2024 yılında bu artış yüzde 14,7 seviyesindeydi.

        Rapora göre küresel ölçekte artış hızının yavaşlamasında enflasyondaki gerileme, enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüş ile merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması etkili oldu. Brent petrol fiyatı 2025’te ortalama 69 dolar seviyesine gerilerken, küresel gıda fiyat endeksi de yüzde 6 düştü.

        Ancak bu görece iyileşmeye rağmen Türkiye’de tablo ters yönde gelişti.

        TÜRKİYE’DE İFLASLAR YÜZDE 28,7 ARTTI

        Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde iflaslar genel olarak gerilerken Türkiye bu eğilimin dışında kaldı. Rapora göre Türkiye’de şirket iflasları 2025’te yüzde 28,7 arttı. Bu oran, 2024’teki yüzde 23’lük artışın da üzerine çıktı.

        Türkiye ile birlikte bölgede iflasların arttığı diğer önemli ülke Ukrayna olurken, Belarus, Kazakistan ve Rusya’da ise belirgin düşüşler kaydedildi. Bölge genelinde iflaslar yüzde 4,8 azalarak 17 bin 750 seviyesine geriledi.

        SIKI FİNANSMAN KOŞULLARI

        Raporda Türkiye’deki artışın temel nedeni olarak sıkı finansal koşullar öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 2024’te zirve olan yüzde 50 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 38’e indirmesine rağmen, reel borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması şirketler üzerinde baskı oluşturdu.

        Özellikle KOBİ’lerin krediye erişimde zorlanması ve finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi iflasları artıran ana faktörler arasında gösterildi.

        TÜRKİYE VE UKRAYNA’NIN PAYI ARTIYOR

        Bölgesel dağılımda dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye’nin ağırlığındaki artış oldu. Türkiye ve Ukrayna’nın toplam iflaslar içindeki payı 2024’te yüzde 12,2 iken 2025’te yüzde 15,3’e yükseldi. Bu artış, bölgedeki riskin giderek bu iki ülkede yoğunlaştığını ortaya koydu.

        KÜRESEL TABLO: ARTIŞ VAR AMA HIZ KESİYOR

        Küresel ölçekte iflasların arttığı ülkeler arasında Arjantin yüzde 65, Yunanistan yüzde 49 ve Hong Kong yüzde 45 ile öne çıkarken, ABD’de artış yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye yüzde 29’a yakın artışla üst sıralarda yer aldı.

        Öte yandan Kolombiya’da iflaslar yüzde 71 düşerken, Endonezya, Belarus ve Kazakistan’da da çift haneli gerilemeler kaydedildi.

        2026 İÇİN RİSKLER DEVAM EDİYOR

        Rapora göre 2026 yılında küresel iflasların yeniden artış eğilimine girmesi bekleniyor. Ticaret politikalarındaki belirsizlik, jeopolitik riskler ve finansman koşullarının sıkı kalmaya devam etmesi şirketler üzerindeki baskıyı sürdürecek.

        Türkiye açısından ise yüksek borçlanma maliyetleri ve krediye erişimdeki zorlukların devam etmesi halinde iflas riskinin yüksek kalacağı değerlendiriliyor.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
