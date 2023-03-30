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Ifo: Almanya ekonomisi ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman imalat sektöründe malzeme yetersizliği sorununun bu ay azaldığını ancak Almanya'nın ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta olduğunu bildirdi

Ifo: Almanya ekonomisi ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta
AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman imalat sektöründe malzeme yetersizliği sorununun bu ay azaldığını ancak Almanya'nın ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta olduğunu bildirdi.

Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 41,6'sı ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadığını belirtti. Şubat ayında bu oran yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, Kovid-19 öncesi dönemde bu sorunları yaşadığını belirten Alman şirketlerin oranı yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.

Ifo'ya göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerinde malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.

OTOMOTİVDE SORUN YAŞAYAN ŞİRKET ORANI YÜKSEK

Otomotiv endüstrisi, elektrik- elektronik şirketleri ve makine mühendisliğinde sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 60 olurken, kağıt sektöründe sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu gevşeme önümüzdeki aylarda sanayi üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Ancak ideal bir tedarik durumundan hala çok uzaktayız." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, kilit sektörlerdeki malzeme kıtlığında kesinlikle bir alışkanlık etkisi oluştuğunu belirterek, "Şirketler, devam eden darboğazla nasıl başa çıkacaklarını öğrendi." değerlendirmesinde bulundu.

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