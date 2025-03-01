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        Haberler Bilgi Gündem İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: İftarda hangi dualar okunur, oruç nasıl açılır?

        İftar duası okunuşu: İftarda hangi dualar okunur, oruç nasıl açılır?

        Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Oruç vazifesini yerine getirecek İslam alemi, orucunu iftar duası edip açacak. On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte, oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler, iftar duası okunuşu ve anlamını araştırmaya başladı. Peki, "İftarda hangi dualar okunur, oruç nasıl açılır?" İşte iftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:17 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:17
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        On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş sona eriyor. Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini yerine getirerek oruç tutacak olanlar, iftar duası ile orucun nasıl açıldığını sorguluyor. Peki, iftarda hangi dualar, sureler okunur? Oruç nasıl açılır? İşte iftar sofrasında okunan iftar duasının Türkçe okunuşu ve anlamı...

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        ORUÇ NASIL AÇILIR?

        İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

        Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

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        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

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        TÜRKÇE ANLAMI

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

        İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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        İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

        Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

        Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü."

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        “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

        Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

        Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

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