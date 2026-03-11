Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İftar saat kaçta okunacak? 11 Mart Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati vakti

        İftar saat kaçta okunacak? 11 Mart Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati vakti

        Ramazan ayının 21. gününde Türkiye'de oruç ibadetini yerine getirenler için 11 Mart 2026 Çarşamba iftar saatleri netleşti. İftar saatleri her gün birkaç dakika ileriye kayarken, doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise daha geç ezan okunuyor. Peki İftar saat kaçta okunacak?

        11 Mart 2026 Çarşamba günü oruçlar, illere göre değişen akşam ezanı vakitleriyle açılacak. 2026 Ramazan imsakiyesine göre iftar saatleri her şehirde birkaç dakika ileri kaymaya devam ediyor. Peki İftar saat kaçta okunacak? 11 Mart 2026 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati vakti

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA 11 MART 2026

        İstanbul için iftar vakti 19:12

        Ankara için iftar vakti 18:57

        İzmir için iftar vakti 19:21

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        İFTAR DUASI ANLAMI

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

