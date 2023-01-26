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26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

İftar vakti bugün oruç tutan vatandaşlarımız tarafından sorgulanıyor. İslam aleminde kutsal kabul edilen beş özel günden biri olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Kandilde iki gün oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar için 26 Ocak 2023 Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur saatlerini bir araya getirdik. İşte İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il iftar ve sahur vakti

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  • İftar saati bugün: 26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

    Regaip Kandili bugün İslam dünyası tarafından idrak ediliyor. Senenin ilk kandili olan Regaip Kandili'nde ve yarın oruç tutacak olan vatandaşlarımız bu akşamki iftar saatini sorgulamaya başladı. Peki, 26 Ocak 2023 iftar saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il iftar ve imsak saatleri...
  • İftar saati bugün: 26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

    İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte, 26 Ocak 2023 tarihli namaz saatleri belli oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il iftar saati...

    İstanbul iftar saati: 18.19

    İstanbul imsak vakti: 06.45

    İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İftar saati bugün: 26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

    ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    Ankara iftar saati: 18.06

    Ankara imsak vakti: 06.29

    ANKARA EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İftar saati bugün: 26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

    İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

    İzmir iftar saati: 18.33

    İzmir sahur vakti: 06.50

    İZMİR EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İftar saati bugün: 26 Ocak 2023 İmsakiye ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar ve sahur vakti

    İL İL EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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