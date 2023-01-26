Regaip Kandili bugün İslam dünyası tarafından idrak ediliyor. Senenin ilk kandili olan Regaip Kandili'nde ve yarın oruç tutacak olan vatandaşlarımız bu akşamki iftar saatini sorgulamaya başladı. Peki, 26 Ocak 2023 iftar saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il iftar ve imsak saatleri...