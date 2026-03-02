Canlı
        İftar saatleri 2 Mart 2026 Pazartesi: Bugün oruç saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet imsakiye takvimi ile iftar saatleri

        2 Mart 2026 Pazartesi il il iftar saatleri: Bugün oruç saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunuyor?

        Bugün Ramazan ayının 12. günü yaşanıyor. İmsak vaktinin ardından tutulan oruçlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. İftar saatleri şehirden şehre değişirken, her gün birkaç dakika daha ileriye kaymayı sürdürüyor. Peki, 2 Mart 2026 Pazartesi günü iftar saat kaçta okunacak? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il iftar vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:53
        1

        Bugün itibarıyla Ramazan ayının 12. günü idrak ediliyor. Sahur vaktinin sona ermesiyle başlayan oruçlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte tamamlanacak. İftar saatleri illere göre farklılık gösterirken, her geçen gün birkaç dakika ileri kaymaya devam ediyor. Peki, bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, 2 Mart 2026 Pazartesi günü için 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il iftar saatleri…

        2

        2 MART 2026 PAZARTESİ İL İL İFTAR SAATLERİ

        Adana 18:40

        Adıyaman 18:28

        Afyonkarahisar 18:58

        3

        Ağrı 18:07

        Aksaray 18:44

        Amasya 18:35

        4

        Ankara 18:48

        Antalya 18:59

        Ardahan 18:07

        5

        Artvin 18:11

        Aydın 19:09

        Balıkesir 19:08

        6

        Bartın 18:48

        Batman 18:16

        Bayburt 18:18

        7

        Bilecik 18:59

        Bingöl 18:18

        Bitlis 18:12

        8

        Bolu 18:52

        Burdur 19:00

        Bursa 19:03

        9

        Çanakkale 19:13

        Çankırı 18:44

        Çorum 18:39

        10

        Denizli 19:04

        Diyarbakır 18:20

        Düzce 18:54

        11

        Edirne 19:11

        Elazığ 18:23

        Erzincan 18:21

        12

        Erzurum 18:14

        Eskişehir 18:57

        Gaziantep 18:32

        13

        Giresun 18:25

        Gümüşhane 18:21

        Hakkâri 18:06

        14

        Hatay 18:37

        Iğdır 18:03

        Isparta 18:59

        15

        İstanbul 19:02

        İzmir 19:12

        Kahramanmaraş 18:33

        16

        Karabük 18:48

        Karaman 18:48

        Kars 18:06

        17

        Kastamonu 18:43

        Kayseri 18:38

        Kilis 18:33

        18

        Kırıkkale 18:45

        Kırklareli 19:09

        Kırşehir 18:43

        19

        Kocaeli 18:59

        Konya 18:51

        Kütahya 19:00

        20

        Malatya 18:27

        Manisa 19:10

        Mardin 18:18

        21

        Mersin 18:43

        Muğla 19:08

        Muş 18:14

        22

        Nevşehir 18:41

        Niğde 18:42

        Ordu 18:27

        23

        Osmaniye 18:36

        Rize 18:16

        Sakarya 18:57

        24

        Samsun 18:33

        Siirt 18:13

        Sinop 18:37

        25

        Sivas 18:31

        Şanlıurfa 18:26

        Şırnak 18:11

        26

        Tekirdağ 19:08

        Tokat 18:33

        Trabzon 18:19

        27

        Tunceli 18:22

        Uşak 19:02

        Van 18:07

        28

        Yalova 19:01

        Yozgat 18:40

        Zonguldak 18:51

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
