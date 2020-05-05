İftar vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayının 12. orucunu açacak olan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştirecek. Bu yıl 30 gün sürecek olan ramazan ayında Müslüman vatandaşlar iftarlarını yaparak oruç ibadetini yerine getirmiş olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da iftar saati kaçta? İşte il il iftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2020

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da iftar vakti 20.12'de, Ankara'da imsak vakti 19.54'de, İzmir'de ise 20.14'de olacak.

İL İL İFTAR SAATLERİ 2020

İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR?

Oruç ibadeti, bilindiği üzere İslam dininin temel ibadetlerinden birisidir. Bir kişinin; ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve oruç tutmasına herhangi bir engel yok ise, bu kişiye oruç ibadeti farzdır. Ancak bir kişi en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere yolculuk yapıyorsa, yolculuğu esnasındaki süre boyunca oruç farz değildir. Aynı zamanda oruç tutamayacak kadar hasta olanlara, çocuk emziren kadınlara, oruçluyken sağlığına zarar gelme olasılığı yüksek derecede zor işlerde çalışanlara, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlara, sağlığı nedeniyle ilaç kullanan kişilere ve akli dengesi yerinde bulunmayan kişilere oruç farz değildir.

FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda aldığı kararda 2017 yılı için "Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2017 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 16,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi." duyurusunu yapmıştır.