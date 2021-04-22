Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

İftar vakitleri 22 Nisan 2021! İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi

İftar vakitleri 22 Nisan Perşembe günü orucunu açacak vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmaya başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 10. orucu bu hafta perşembe günü akşam ezanı ile birlikte açılacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da iftar saatleri kaçta? İşte il il iftar saatleri ve 2021 Ramazan imsakiyesi

İftar vakitleri 22 Nisan 2021! İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi

İftar vakti saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş 22 Nisan Perşembe günü Ramazan ayının 10. orucunu açacak. Orucunu ilk açan 18.43'de Hakkari'de, en son iftar ise 20:08'de Edirne'de yapılacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Ramazan imsakiyesi...

DİYANET 2021 İFTAR VAKİTLERİ

İftar saati, Ramazan ayının 10. orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 19.58'de okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.40'da, İzmir'de 20.01'de oruçlar açılacak. Diğer illerin iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

İL İL RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2021

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda aldığı kararda 2017 yılı için "Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2017 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 16,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi." duyurusunu yapmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olur mu? Son açıklamalar geldi
GÜNDEMTam kapanma olacak mı?
Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Thodex' açıklaması
GÜNDEMBakan Çavuşoğlu'ndan 'Thodex' açıklaması
Lise sınavları ertelenecek mi? Sınavlar ne zaman? Bakan'dan lise sınavları son dakika açıklaması
GÜNDEMLise sınavları ertelenecek mi?
SON DAKİKA! Okul bahçesinde servis altında ezilmişti! Eylül için ikinci davada flaş karar - Haberler
GÜNDEMServis faciasında ikinci dava!
MSÜ taban puanları 2021 açıklandı mı? MSÜ taban puanları kadın ve erkek adaylar için kaç?
GÜNDEMMSÜ taban puanları
Korkunç! Pres makinesine sıkıştı
GÜNDEMKorkunç! Pres makinesine sıkıştı
ALES sınav yerleri belli oldu! ÖSYM ALES sınav giriş belgesi 2021 sorgulama
GÜNDEMALES/1 sınav giriş belgesi açıklandı!
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
Son dakika: Tuma Çelik kararına itiraz edildi - Haberler
GÜNDEMTuma Çelik kararına itiraz edildi
Son dakika: Özgür Özel'den Thodex tepkisi: Düzenleme yapılmalı
GÜNDEMCHP'li Özel'den Thodex tepkisi