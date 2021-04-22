İftar vakti saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş 22 Nisan Perşembe günü Ramazan ayının 10. orucunu açacak. Orucunu ilk açan 18.43'de Hakkari'de, en son iftar ise 20:08'de Edirne'de yapılacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Ramazan imsakiyesi...

DİYANET 2021 İFTAR VAKİTLERİ

İftar saati, Ramazan ayının 10. orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 19.58'de okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.40'da, İzmir'de 20.01'de oruçlar açılacak. Diğer illerin iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

İL İL RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2021

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda aldığı kararda 2017 yılı için "Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2017 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 16,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi." duyurusunu yapmıştır.