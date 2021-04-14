İftar saati, bugün başlayan Ramazan ayı ile birlikte araştırılıyor. Gece imsak saatinde sahur yapan vatandaşlar, ikinci oruç için niyet etti. İstanbul'da saat 04.48'de imsak vakti olurken, Ankara'da 04.36'da imsak vaktiyle ilk oruç için niyetler edildi. Şimdi gözler iftar saatinde. Vatandaşlar iftar saatine göre hazırlıklarını tamamlayacak. Peki iftara ne kadar kaldı? İşte iftar saati geri sayım aracı...

İFTARA NE KADAR KALDI? 14 NİSAN 2021

İftar saati, Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 19.49'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.32'de oruçlar açılacak. Diğer illerin 14 Nisan iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

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GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

AYET

"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin." Fussilet, 30

HADİS

"Komşusunun aç olduğunu bildiği hâlde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz." Müslim

Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aşevlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre yerine geçer mi?

Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri zekat yerine geçmez. Çünkü bu ikramda, zekatın sıhhat şartı olan temlik bulunmadığı gibi, iftar yemeği yiyenler arasında kendilerine zekat verilmesi caiz olmayan birçok kişi de bulunmaktadır. Ancak hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara ulaştırılırsa zekat yerine geçer.

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.