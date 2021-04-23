Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

İftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? 23 Nisan Diyanet iftar saati geri sayım aracı

İftara ne kadar kaldı? sorusu bugün 2021 Ramazan ayının 11. orucunu tutan müslümanlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, bulundukları şehirde okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yaparak orucunu açacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 Ramazan imsakiyesine göre 23 Nisan il il iftar saatleri...

İftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? 23 Nisan Diyanet iftar saati geri sayım aracı

İftar saati, Ramazan ayının 11. gününde araştırılıyor. Gece imsak saatinde sahur yapan vatandaşlar, 11. oruç için niyet etti. Şimdi gözler iftar saatinde. Vatandaşlar iftar saatine göre hazırlıklarını tamamlayacak. Peki iftara ne kadar kaldı? İşte iftar saati geri sayım aracı...

İFTARA NE KADAR KALDI? 23 NİSAN 2021

İftar saati, Ramazan ayının onbirinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 19.59'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.41'de oruçlar açılacak. Diğer illerin 23 Nisan iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

AYET

"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin." Fussilet, 30

HADİS

"Komşusunun aç olduğunu bildiği hâlde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz." Müslim

Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aşevlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre yerine geçer mi?

Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri zekat yerine geçmez. Çünkü bu ikramda, zekatın sıhhat şartı olan temlik bulunmadığı gibi, iftar yemeği yiyenler arasında kendilerine zekat verilmesi caiz olmayan birçok kişi de bulunmaktadır. Ancak hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara ulaştırılırsa zekat yerine geçer.

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

23 NİSAN ŞARKILARI: İşte en güzel 23 Nisan şarkıları... 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları ve sözleri....
GÜNDEMİşte en güzel 23 Nisan şarkıları...
23 NİSAN! Son dakika: TBMM'nin 101'inci yılı! Meclis'te özel oturum
GÜNDEMTBMM'nin 101'inci yılı! Meclis'te özel oturum
Son dakika: 'Gri pasaport' operasyonunda tutuklama kararı - Haberler
GÜNDEM'Gri pasaport' operasyonunda tutuklama kararı
SON DAKİKA: Fatma Mavi cinayetinde soruşturma tamamlandı! - Haberler
GÜNDEMFatma Mavi cinayetinde soruşturma tamamlandı!
İYİ Parti, teşkilatlara "Kovid-19 genelgesi" gönderdi
GÜNDEMİYİ Parti, teşkilatlara "Kovid-19 genelgesi" gönderdi
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2021 hangi gün? Kadir Gecesi önemi
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
SON DAKİKA: Sokak köpeğinden duygulandıran vefa! O da arıyor
GÜNDEMSokak köpeğinden duygulandıran vefa!
İş yerindeki patlama sarsıntıya yol açtı! - Haberler
GÜNDEMİş yerindeki patlama sarsıntıya yol açtı!
Tartıştığı babası ve komşusuna kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı babası ve komşusuna kurşun yağdırdı!
Ankara cuma saati 23 Nisan: Ankara cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati