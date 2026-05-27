        Haberler Spor Tenis Grand Slams Iga Swiatek, Fransa Açık'ta (Roland Garros) 3. tura yükseldi

        Iga Swiatek, Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi

        Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 3 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, Çek Sara Bejlek'i 2-0'la geçerek 3.tura yükseldi.

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 17:13 Güncelleme:
        Swiatek, Fransa Açık'ta 3. turda

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Çek Sara Bejlek'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

        Ukraynalı Elina Svitolina (7), İspanyol Kaitlin Quevedo'yu 6-0 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yendi.

        Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic (11) ve Viktorija Golubic, Alman Tamara Korpatsch ve ABD'li Peyton Stearns de rakiplerini eleyerek üçüncü tura kaldı.

        Tek erkeklerde ise Rus Karen Khachanov, Arjantinli Marco Trungelliti karşısında 3-1 (7-6, 5-7, 6-1, 7-6) galip geldi.

        Erkeklerde Arjantinli Thiago Agustin Tirante ve Hollandalı Jesper De Jong da üst tura çıktı.

