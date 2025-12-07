Habertürk
        Iğdır FK: 4 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Iğdır FK: 4 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Iğdır FK sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Giriş: 07.12.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 15:58
        5 gollü maçta kazanan Iğdır FK!
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Dk. 86 Melih Akyüz), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 73 Özder Özcan), Bruno (Dk. 73 Koita), Conte, Mendes (Dk. 86 Abdul Malik Yılmaz), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Suarez), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 77 Demir Yavuz), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Dk. 46 Ali Arda Yıldız), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 89 Doğuhan Asım Dübüş), Ahmet Arda Birinci (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 77 Kayra Saygan), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş

        Goller: Dk. 7 Fofana, Dk. 32, 64 ve 69 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 56 Sefa Gülay (Adana Demirspor)

