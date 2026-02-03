Iğdır FK: 6 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor, kozlarını paylaştı.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16'da Aaron Suarez, 31'de Dorin Rotariu, 50'de Özder Özcan ile 85. dakikada Gianni Bruno attı.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 4'e yükseltirken, grupta oynadığı üç maçta da mağlup olan Antalyaspor ise puansız kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Iğdır FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak.