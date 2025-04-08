Iğdır FK - İstanbulspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Giriş: 08.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:14
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Iğdır'a üç puanı getiren golleri 6'da Regattin, 28'de Bruno ve 9'da Ahmet Engin kaydetti.
Play-off'a kalma mücadelesi veren Iğdır bu sonuçla puanını 48'e çıkardı. 4. sırada yer alan İstanbulspor ise 52 puanda kaldı.
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