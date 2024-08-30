Bu çalışmalarda özellikle Iğdır'a uygun türlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Yiğit, "Sarıçam ve huş başta olmak üzere sedir, badem ağaçları tercih edilmiş. Toprağın tutulması, erozyonun önlenmesi maksadıyla bu ağaç türleri kullanıldı. Orman varlığı son yıllarda daha da önem kazanmaya başladı. Iğdır'ın kurak seyreden ikliminin canlandırılması açısından oldukça önemli" dedi.