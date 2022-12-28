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Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ BABA | Son dakika: İstismarla suçlanan babanın beraatini Yargıtay bozdu! -En son haberler
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İstismarla suçlanıp beraat eden babaya Yargıtay'dan şok!

İstanbul'da, şu an 18 yaşında olan kızı T.K.'ye, uzun yıllar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 48 yaşındaki Y.K.'nin beraat kararı, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından bozuldu. T.K., “Sonunda adalet yerini buldu. Bu mutluluğun tarifi benim için çok zor" dedi

İĞRENÇ BABA | Son dakika: İstismarla suçlanan babanın beraatini Yargıtay bozdu! -En son haberler
DHA

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki T.K. isimli genç kız, iddiaya göre 8-9 yaşlarından bu yana babası Y.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Küçük yaşlarda babasının davranışlarının 'sevgi'den kaynaklandığını düşünen T.K., okuldaki seminerlerle bu yakın davranışın 'cinsel istismar' olduğunu anladı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere göre kendisine yaptıklarının istismar olduğunu söylediği babası Y.K., olayları bir başkasına anlatması halinde annesini öldüreceği yönünde tehdit etti. T.K. bir süre sonra bu durumu anneannesine anlattı.

ANNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Anneannenin anlatmasıyla olayı öğrenen genç kızın annesi A.K., eşine tepki gösterdi. Y.K. ise iddiayı reddetti ve eşi ile çocuklarını evde bir süre hapsetti. 2019 yılının nisan ayında evden annesiyle birlikte kaçan T.K. babası hakkında şikayetçi oldu, A.K. ise boşanma davası açtı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT KARARI

İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Y.K. hakkında cinsel istismar iddiasıyla dava açıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen raporda, Y.K'nin beyanlarının doğru olduğu, olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verildiği belirtildi. Davanın 2021 yılında yapılan karar duruşmasında mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Y.K.'nin beraatına hükmetti.

BERAAT KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

T.K. ise kararı üst mahkemeye taşıdı. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

YARGITAY KARARINI BOZDU

Dosyaya bakan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Y.K. hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti. Y.K., 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından yeniden hakim karşısına çıkacak.

"HİÇBİR KADIN YALNIZ DEĞİLDİR"

Karar sonrası açıklama yapan T.K., “Bundan 1 yıl önce sesimi duyurmuştum. Yıllarca kendi öz babam tarafından tacize uğradım bu süreç benim için çok zorluydu. Adli tıp raporlarım olmasına rağmen beraat almıştı. Ama hiçbir şekilde bu konunun peşini bırakmadım. Sonunda istinafa taşındı ve istinaf beraat kararını onaylamadı. Y.K'nin ceza alması yönünde karar aldı. Özellikle Adalet Bakanımıza saygılarım sonsuz, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, benim yanımda olduğunuz için. Sonunda adalet yerini buldu. Bu mutluluğun tarifi benim için çok zor. Hiçbir kadın yalnız değildir. Adalet isteyin sadece" dedi.

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