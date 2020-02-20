DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde 3 kişinin 1 kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak şahsın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ait araziye kaçtığını belirledi.

BABA, TACİZ İDDİASINI ANLATTI

Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.'yi yakaladı. M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.'nin Beylikdüzü'ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı.

LİSE ÖĞRENCİSİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent'teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakınının bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi. Baba ve iki yakını ile servis şoförü Avcılar Firüzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 'Çocuğun cinsel istismarı' şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken, lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.

'BUNLARA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ GEREKİYOR'

Şüpheli Y. Y. yerini polise bildiren Fuat Şentürk, "İki kişinin birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir" dedi.