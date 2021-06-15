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HaberlerGündem3. SayfaİĞRENÇ ŞANTAJ! Son dakika: Genç kadının feryadı: Bana yardım edin - Haberler
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Genç kadının feryadı: Ne olur bana yardım edin

Antalya'da, evli olduğunu öğrenince erkek arkadaşından ayrılan S.B.'nin hayatı kâbusa döndü. Genç kadın, erkek arkadaşıyla olan özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, kendisinden para isteyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tehditlerin ardından işini de kaybeden S.B., "Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor. Ne olur bana yardım edin" dedi

İĞRENÇ ŞANTAJ! Son dakika: Genç kadının feryadı: Bana yardım edin - Haberler
Genç kadının feryadı: Bana yardım edin
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DHA

Antalya'da, eski sevgilisinden ayrılmasının ardından müstehcen görüntü şantajı ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan S.B. (25),"Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi. S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti.

Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., bir aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen bir dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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