Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metraj filmi Iguana Tokyo, 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

Film, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan anne, baba ve kızdan oluşan küçük bir ailenin, bir sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanmalarıyla bilinçaltının dehlizlerine uzanan hikâyesine odaklanıyor.

Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün paylaştığı Iguana Tokyo, seyirciye bilinçaltının gerçek açlığı doyurup doyuramayacağını ya da kişinin, bilinçaltının doyurduğu gerçeklikle başa çıkıp çıkamayacağını sorgulatıyor.

İzleyiciyi bir yandan “Bilinçaltınızla yüzleştiğinizde, yaşadıklarınızı taşıyabilir misiniz?” sorusuyla baş başa bırakan film, diğer yandan hayallerinin gerçek olmasını gerçekten isteyip istemeyeceği sorusuyla da yüzleştiriyor.

Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan Iguana Tokyo, ilk filmi Sivas ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ikinci uzun metraj film projesi.

Kurgusuna, Sarayın Gözdesi ile En İyi Film Kurgusu dalında Oscar’a aday gösterilen Yorgos Mavropsaridis’in imza attığı filmin görüntü yönetmenliğini, Altın Ayı ödüllü Beden ve Ruh filminin görüntü yönetmeni olan Máté Herbai yaptı. Müziklerini Kazuya Nagaya ve Soundwalk’un yaptığı filmin sanat yönetmenliğini Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven, dijital sanat yönetmenliğini ise Ali Demirel üstlendi.

Kaan Müjdeci ve Ryohei Tsutsui’nin yapımcı, Kanat Doğramacı’nın ortak yapımcı, Müge Büyüktalaş’ın yürütücü yapımcı olduğu filmin yardımcı yapımcıları arasında ise Tatiana Detlofson, Madlen Kamhi, Tanay Abbasoğlu ve Ali Emir Tapan yer alıyor. Çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilen filmin dili ise Japonca ve Türkçe.

IGUANA TOKYO HAKKINDA

69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan Iguana Tokyo, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı.

Japonya’da 1974’ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek alan film, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market’a katılmıştı.

Gelecek vaat eden yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri sağlayan market’ta Iguana Tokyo, en çok görüşme talep edilen film olmuştu.

Kaan Müjdeci 2019 yılında Iguana Tokyo’yu Iguana Tokyo Prologue adlı bir sanat eserine dönüştürmüş ve bu eser Tokyo Arts and Space Hongo’daki Compiling Behaviors, Digesting Actions başlıklı sergide sanatseverlerle buluşmuştu.